Il mobile cloud computing utilizza il cloud computing per distribuire applicazioni sui dispositivi mobili. Queste app possono essere distribuite da remoto con velocità, flessibilità e strumenti di sviluppo.
Le applicazioni mobile cloud possono essere create o modificate rapidamente utilizzando i servizi cloud. Possono essere distribuite su molti dispositivi diversi, dotati di sistemi operativi, attività di elaborazione e storage dei dati differenti. In questo modo gli utenti possono accedere ad applicazioni che altrimenti non sarebbero supportate.
Per maggiori informazioni sugli sviluppi, consulta "Sviluppo di applicazioni mobili: una guida completa".
Le applicazioni mobile cloud possono essere create o modificate rapidamente utilizzando i servizi cloud. Possono essere distribuite su molti dispositivi diversi con sistemi operativi diversi.
Le app mobili eseguite sul cloud non sono limitate dalle risorse di storage ed elaborazione di un dispositivo. I processi ad alta intensità di dati possono essere eseguiti nel cloud.
Il mobile cloud computing consente agli utenti di raccogliere e integrare dati da varie fonti in modo rapido e sicuro, indipendentemente da dove risiedono.
A volte, i professionisti IT non dispongono delle risorse necessarie per gestire le app. I provider di cloud contribuiscono a mantenerle operative.
Le applicazioni più esigenti mettono a dura prova i dispositivi. Un'infrastruttura cloud flessibile può essere di aiuto con i workload difficili.
Le organizzazioni dovrebbero integrare completamente i loro sistemi e dati mobili negli altri processi aziendali, per risparmiare tempo e costi.
La protezione dei dati riservati è una preoccupazione a tutti i livelli: per gli utenti, per i dispositivi e per l'integrazione in altri sistemi.
Vice President, IBM Mobile Platform Development; Distinguished Engineer, IBM Watson and Cloud Platform
Il mobile cloud computing offre flessibilità, consentendo agli sviluppatori di condividere in modo efficiente l'elaborazione e l'archiviazione dei dati tra il dispositivo e il cloud per ottimizzare le prestazioni e la scalabilità. La rapida elasticità dei servizi basati sul cloud si integra con la portabilità e la comodità dei dispositivi mobili: una combinazione che garantisce un'esperienza utente coinvolgente e una maggiore fidelizzazione dei clienti.
Una strategia integrata di mobile cloud è quindi essenziale per ottenere il massimo dalle tecnologie emergenti, garantendo la produttività dei dipendenti e il coinvolgimento dei clienti e mantenendo un vantaggio competitivo.
Le soluzioni per dispositivi mobili di IBM® possono aiutarti a creare, ospitare ed eseguire le tue applicazioni nel cloud.
Vuoi far funzionare l'intelligenza artificiale per la tua azienda? Scopri come IBM Cloud e Red Hat semplificano la personalizzazione, l'implementazione e la scalabilità dell'AI. Tutto in una sessione. Partecipa al webinar e crea il tuo percorso verso il successo con l'AI.
Questo rapporto di IDC mostra come le aziende stanno affrontando le sfide più difficili della migrazione al cloud (e cosa sta funzionando).
Leggi il 2024 Magic Quadrant for CDBMS e scopri quali fornitori stanno supportando ecosistemi di dati ad alte prestazioni e hybrid-ready.
Applicando IBM Watson Discovery, watsonx Assistant e watsonx.ai su IBM Cloud, l'azienda EdTech non solo ha migliorato l'esperienza di apprendimento per i propri clienti, ma ha anche ottenuto significativi vantaggi di business.
Scopri le soluzioni di migrazione IBM cloud progettate per semplificare il tuo percorso verso il cloud. Scopri i diversi tipi di migrazione, strategie e benefici che promuovono l'efficienza, la scalabilità e l'innovazione.
Esplora le principali differenze tra soluzioni di cloud pubblico, cloud privato e hybrid cloud con IBM. Scopri quale modello cloud si adatta meglio alle esigenze della tua azienda per ottenere maggiore flessibilità, sicurezza e scalabilità.
Crea gratuitamente il tuo account IBM Cloud e accedi a oltre 40 prodotti sempre gratuiti, tra cui le API IBM Watson.
IBM Cloud, una piattaforma cloud aziendale progettata per i settori regolamentati, offre soluzioni sicure, ibride e progettate per l'AI.
Sblocca nuove funzionalità e promuovi l'agilità aziendale con i servizi di consulenza cloud di IBM. Scopri come creare insieme soluzioni, accelerare la trasformazione digitale e ottimizzare le prestazioni attraverso strategie di hybrid cloud e partnership di esperti.
Libera il pieno potenziale dell'AI e dell'hybrid cloud con la piattaforma sicura e scalabile di IBM. Inizia esplorando le nostre soluzioni predisposte per l'AI o crea un account gratuito per accedere a prodotti e servizi sempre gratuiti.