Vice President, IBM Mobile Platform Development; Distinguished Engineer, IBM Watson and Cloud Platform

Il mobile cloud computing offre flessibilità, consentendo agli sviluppatori di condividere in modo efficiente l'elaborazione e l'archiviazione dei dati tra il dispositivo e il cloud per ottimizzare le prestazioni e la scalabilità. La rapida elasticità dei servizi basati sul cloud si integra con la portabilità e la comodità dei dispositivi mobili: una combinazione che garantisce un'esperienza utente coinvolgente e una maggiore fidelizzazione dei clienti.

Una strategia integrata di mobile cloud è quindi essenziale per ottenere il massimo dalle tecnologie emergenti, garantendo la produttività dei dipendenti e il coinvolgimento dei clienti e mantenendo un vantaggio competitivo.