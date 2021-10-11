Cloud

Cos'è il mobile cloud computing?

Vista aerea di Shanghai Lujiazui tra le nubi stratosferiche

Cos'è il mobile cloud computing?

Il mobile cloud computing utilizza il cloud computing per distribuire applicazioni sui dispositivi mobili. Queste app possono essere distribuite da remoto con velocità, flessibilità e strumenti di sviluppo.

Le applicazioni mobile cloud possono essere create o modificate rapidamente utilizzando i servizi cloud. Possono essere distribuite su molti dispositivi diversi, dotati di sistemi operativi, attività di elaborazione e storage dei dati differenti. In questo modo gli utenti possono accedere ad applicazioni che altrimenti non sarebbero supportate.

Per maggiori informazioni sugli sviluppi, consulta "Sviluppo di applicazioni mobili: una guida completa".

Veduta aerea di uno snodo di autostrade

Rimani con la testa nel cloud  

Ricevi la newsletter settimanale Think per una guida esperta sull'ottimizzazione delle impostazioni multicloud nell'era dell'AI.

Perché scegliere il mobile cloud?

Velocità e flessibilità

Le applicazioni mobile cloud possono essere create o modificate rapidamente utilizzando i servizi cloud. Possono essere distribuite su molti dispositivi diversi con sistemi operativi diversi.

Risorse condivise

Le app mobili eseguite sul cloud non sono limitate dalle risorse di storage ed elaborazione di un dispositivo. I processi ad alta intensità di dati possono essere eseguiti nel cloud.

Dati integrati

Il mobile cloud computing consente agli utenti di raccogliere e integrare dati da varie fonti in modo rapido e sicuro, indipendentemente da dove risiedono.

AI Academy

Prepararsi all'AI con l'hybrid cloud

Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Vai all'episodio

Funzioni e considerazioni principali

Funzioni principali

  • Facilita lo sviluppo rapido e la condivisione delle risorse delle app mobili
  • Supporta una varietà di approcci e dispositivi di sviluppo
  • Migliora l'affidabilità con il backup delle informazioni e l'archiviazione nel cloud
  • Utilizza meno risorse del dispositivo perché le applicazioni sono supportate dal cloud
  • Si connette ai servizi forniti su un'architettura API

Considerazioni

Gestione

A volte, i professionisti IT non dispongono delle risorse necessarie per gestire le app. I provider di cloud contribuiscono a mantenerle operative.

Infrastruttura

Le applicazioni più esigenti mettono a dura prova i dispositivi. Un'infrastruttura cloud flessibile può essere di aiuto con i workload difficili.

Integrazione

Le organizzazioni dovrebbero integrare completamente i loro sistemi e dati mobili negli altri processi aziendali, per risparmiare tempo e costi.

Sicurezza

La protezione dei dati riservati è una preoccupazione a tutti i livelli: per gli utenti, per i dispositivi e per l'integrazione in altri sistemi.

Una prospettiva IBM: il mobile cloud computing

Daniel Yellin

Vice President, IBM Mobile Platform Development; Distinguished Engineer, IBM Watson and Cloud Platform

Il mobile cloud computing offre flessibilità, consentendo agli sviluppatori di condividere in modo efficiente l'elaborazione e l'archiviazione dei dati tra il dispositivo e il cloud per ottimizzare le prestazioni e la scalabilità. La rapida elasticità dei servizi basati sul cloud si integra con la portabilità e la comodità dei dispositivi mobili: una combinazione che garantisce un'esperienza utente coinvolgente e una maggiore fidelizzazione dei clienti.

Una strategia integrata di mobile cloud è quindi essenziale per ottenere il massimo dalle tecnologie emergenti, garantendo la produttività dei dipendenti e il coinvolgimento dei clienti e mantenendo un vantaggio competitivo.

Scopri di più sulle soluzioni per dispositivi mobili

Le soluzioni per dispositivi mobili di IBM® possono aiutarti a creare, ospitare ed eseguire le tue applicazioni nel cloud.

Risorse

Un'AI più intelligente inizia con il giusto stack cloud

Vuoi far funzionare l'intelligenza artificiale per la tua azienda? Scopri come IBM Cloud e Red Hat semplificano la personalizzazione, l'implementazione e la scalabilità dell'AI. Tutto in una sessione. Partecipa al webinar e crea il tuo percorso verso il successo con l'AI.
Vuoi spostare i workload legacy? Scopri perché l'hybrid cloud è la scelta intelligente

Questo rapporto di IDC mostra come le aziende stanno affrontando le sfide più difficili della migrazione al cloud (e cosa sta funzionando).
Le migliori piattaforme di database cloud secondo Gartner: chi offre risultati su larga scala?

Leggi il 2024 Magic Quadrant for CDBMS e scopri quali fornitori stanno supportando ecosistemi di dati ad alte prestazioni e hybrid-ready.
GK Cloud Solutions utilizza watsonx.ai

Applicando IBM Watson Discovery, watsonx Assistant e watsonx.ai su IBM Cloud, l'azienda EdTech non solo ha migliorato l'esperienza di apprendimento per i propri clienti, ma ha anche ottenuto significativi vantaggi di business.
Cos'è la migrazione al cloud?

Scopri le soluzioni di migrazione IBM cloud progettate per semplificare il tuo percorso verso il cloud. Scopri i diversi tipi di migrazione, strategie e benefici che promuovono l'efficienza, la scalabilità e l'innovazione.
Cloud pubblico, cloud privato e hybrid cloud

Esplora le principali differenze tra soluzioni di cloud pubblico, cloud privato e hybrid cloud con IBM. Scopri quale modello cloud si adatta meglio alle esigenze della tua azienda per ottenere maggiore flessibilità, sicurezza e scalabilità.
IBM Cloud accelera l'innovazione per i clienti

Scopri 5 modi in cui IBM Cloud aiuta i clienti a prendere le giuste decisioni sul posizionamento dei workload in base a resilienza, prestazioni, sicurezza, conformità e TCO.

Soluzioni correlate

Livello gratuito di IBM Cloud 

Crea gratuitamente il tuo account IBM Cloud e accedi a oltre 40 prodotti sempre gratuiti, tra cui le API IBM Watson.

 Crea account
IBM Cloud  

IBM Cloud, una piattaforma cloud aziendale progettata per i settori regolamentati, offre soluzioni sicure, ibride e progettate per l'AI.

 Esplora le soluzioni cloud
Servizi di consulenza cloud 

Sblocca nuove funzionalità e promuovi l'agilità aziendale con i servizi di consulenza cloud di IBM. Scopri come creare insieme soluzioni, accelerare la trasformazione digitale e ottimizzare le prestazioni attraverso strategie di hybrid cloud e partnership di esperti.

 Servizi cloud
Fai il passo successivo

Libera il pieno potenziale dell'AI e dell'hybrid cloud con la piattaforma sicura e scalabile di IBM. Inizia esplorando le nostre soluzioni predisposte per l'AI o crea un account gratuito per accedere a prodotti e servizi sempre gratuiti.

 Esplora le soluzioni AI di IBM Cloud Crea un account IBM Cloud gratuito