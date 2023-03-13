In quanto consumatori, riponiamo molta fiducia nelle banche e sappiamo che hanno accesso a una varietà di dati, che vanno dalle transazioni e dai punteggi di credito a cose come la nostra età. Sebbene disporre di tutti questi dati sia importante per contribuire a fornire i tipi di esperienze del cliente di alta qualità e senza attriti che ci aspettiamo nel mondo digital-first di oggi, le banche devono prima convertire questi dati in insight fruibili per creare valore reale.

Per analizzare questi dati in modo rapido ed efficiente, le banche possono rivolgersi a soluzioni di AI e machine learning basate sull'HPC. Sebbene l'HPC non sia una novità nei settori dei servizi finanziari (con una lunga storia nel consentire alle organizzazioni di eseguire calcoli), ora è il momento per le banche di trasformarsi e utilizzare l'HPC per una nuova era guidata dall'AI e dal machine learning. Utilizzando l'HPC per potenziare l'AI e il machine learning, gli istituti di servizi finanziari possono dare un senso ai dati per aiutarli a prendere decisioni aziendali chiave.

Ad esempio, le banche possono utilizzare l'AI alimentata da HPC per situazioni critiche come il rilevamento delle frodi o per azioni non urgenti come il servizio clienti. In questi scenari, gli algoritmi possono identificare attività insolite, potenzialmente fraudolente sulla carta di credito di un cliente o rilevare sentimenti specifici (come frustrazione o fastidio) in un'interazione con il servizio clienti supportata da assistenti virtuali. In entrambi gli scenari, l'algoritmo può aiutare a innescare un'azione, ad esempio segnalare l'attività sospetta della carta di credito al cliente tramite SMS o trasferire il cliente a un agente umano per ulteriore assistenza prima che le sue frustrazioni aumentino.

Mentre il settore dei servizi finanziari continua a trasformarsi, le banche possono utilizzare l'HPC per calcolare la loro posizione di rischio su base giornaliera nei confronti delle autorità di regolamentazione. Se gli istituti finanziari riescono a generare analisi del rischio sempre più accurate e ad adottare tecnologie di nuova generazione come l'AI e il machine learning (tutte basate sull'HPC), possono raggiungere i loro obiettivi di innovazione soddisfacendo anche i loro requisiti normativi.