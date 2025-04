Prima di intraprendere l'implementazione dei miglioramenti dell'AI, è fondamentale che i CSP e i NEP sviluppino strategie organizzative per rendere più efficaci questi potenti strumenti.

L'AI si basa sui dati, ma molte organizzazioni gestiscono ancora vari repository in silos. I CSP e i NEP dovrebbero definire e stabilire un'architettura informativa ibrida che faciliti il facile flusso di dati in ambienti multicloud e fornisca insight sulla qualità di tali dati. watsonx.data aiuta a semplificare questo processo, consentendo a CSP e NEP di scalare l'AI su un data store basato su un'architettura di lakehouse aperta che supporti interrogazioni, governance e accesso fluido ai dati. Utilizzando watsonx.data, le funzioni aziendali all'interno del CSP e del NEP possono accedere ai propri dati da un unico punto di ingresso e connettersi agli ambienti di storage e analytics per creare fiducia nei propri dati e lavorare con fonti verificabili.

I CSP e i NEP che sviluppano strategie organizzative e di dati complete non solo saranno in grado di massimizzare le funzionalità e l'etica dei loro framework di AI, ma potranno anche applicare queste metodologie per guidare i propri clienti aziendali lungo i propri percorsi, sbloccando il potenziale per ulteriori flussi di introiti lungo il cammino.

Con l'evolversi delle funzionalità dell'AI, le aziende devono scegliere tra due percorsi: alcune organizzazioni vedranno l'AI come uno strumento aggiuntivo per vari aspetti del business mentre altre saranno AI-first. I CSP e i NEP che intraprendono quest'ultima strada saranno posizionati per ottenere vantaggi rispetto alla concorrenza in termini di risparmio sui costi, qualità del servizio ed esperienza del cliente; in particolare, quest'ultima non potrà che migliorare con la maturazione dell'AI nel prossimo decennio.