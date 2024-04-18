I principali obiettivi di DataOps includono:
- Collaborazione: facilitare una migliore comunicazione tra i diversi team coinvolti nella pipeline dei dati, come ingegneri, analisti, scienziati e stakeholder aziendali.
- Integrazione: collegamento senza problemi di vari strumenti utilizzati in tutta la pipeline, come piattaforme ETL (Extract-Transform-Load) o soluzioni di BI (Business Intelligence).
- Automazione: implementazione di procedure di test automatizzate per garantire risultati accurati riducendo al minimo l'intervento manuale durante ogni fase del processo.
Per raggiungere questi obiettivi in modo efficace all'interno dell'infrastruttura esistente di un'organizzazione è necessaria una combinazione di tecnologie, tra cui i sistemi di controllo delle versioni (Git) per tenere traccia delle modifiche nel codice o nei file di configurazione, pipeline di integrazione/implementazione continua (CI/CD); containerizzazione con strumenti come Docker, framework di orchestrazione come Kubernetes, soluzioni di monitoraggio, servizi di allerta e altri.