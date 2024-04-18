DataOps, abbreviazione di Data Operations è una disciplina emergente che si concentra sul miglioramento della collaborazione, dell'integrazione e dell'automazione dei processi di gestione dei dati. Mira a semplificare l'intero ciclo di vita dei dati, dall'inserimento e preparazione all'analytics e alla reportistica. Adottando una serie di best practice ispirate alle metodologie Agile, ai principi DevOps e alle tecniche di controllo statistico dei processi, DataOps aiuta le organizzazioni a fornire insight di alta qualità in modo più efficiente.



I principali obiettivi di DataOps includono: Collaborazione: facilitare una migliore comunicazione tra i diversi team coinvolti nella pipeline dei dati, come ingegneri, analisti, scienziati e stakeholder aziendali.

Integrazione: collegamento senza problemi di vari strumenti utilizzati in tutta la pipeline, come piattaforme ETL (Extract-Transform-Load) o soluzioni di BI (Business Intelligence) .

. Automazione: implementazione di procedure di test automatizzate per garantire risultati accurati riducendo al minimo l'intervento manuale durante ogni fase del processo . Per raggiungere questi obiettivi in modo efficace all'interno dell'infrastruttura esistente di un'organizzazione è necessaria una combinazione di tecnologie, tra cui i sistemi di controllo delle versioni (Git) per tenere traccia delle modifiche nel codice o nei file di configurazione, pipeline di integrazione/implementazione continua (CI/CD); containerizzazione con strumenti come Docker, framework di orchestrazione come Kubernetes, soluzioni di monitoraggio, servizi di allerta e altri.