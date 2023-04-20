La fiducia è la pietra angolare su cui si basa il settore bancario. Quando i consumatori perdono fiducia nella capacità di una banca di gestire il rischio, il sistema smette di funzionare. Abbiamo visto le conseguenze: crisi finanziarie, salvataggi, distruzione di capitali e perdita di posti di lavoro. In parole povere, i consumatori si fidano che le banche tengano al sicuro il loro denaro e lo restituiscano quando richiesto.



Ma c'è fiducia anche dal lato commerciale. Le banche e i loro dipendenti ripongono fiducia nei loro modelli di rischio per contribuire a garantire che la banca mantenga la liquidità anche nei momenti peggiori. Questa fiducia dipende dalla comprensione dei dati su cui si basano modelli di rischio: da dove provengono, dove vengono utilizzati e quali sono gli effetti a catena di un cambiamento?