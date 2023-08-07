Ottimizzazione delle prestazioni del centro di sperimentazione clinica: focus su tre funzionalità dell'AI

Questo articolo, parte della serie di IBM e Pfizer sull'applicazione delle tecniche di AI per migliorare le prestazioni degli studi clinici, si concentra sull'arruolamento e sulle previsioni in tempo reale. Stiamo inoltre cercando di esplorare nuovi modi per aumentare il numero dei pazienti, la diversità nel reclutamento degli studi clinici e il potenziale dell'applicazione dell'AI generativa e del quantum computing. Oggi più che mai, le aziende stanno scoprendo che gestire questi percorsi interdipendenti in modo olistico e integrato è essenziale per il loro successo nel raggiungimento del cambiamento.

Nonostante i progressi dell'industria farmaceutica e della ricerca biomedica, la fornitura di farmaci al mercato è ancora un processo complesso, con enormi opportunità di miglioramento. Gli studi clinici richiedono molto tempo, sono costosi e sono in gran parte inefficienti per motivi che sfuggono al controllo delle aziende. La selezione efficiente dei centri di sperimentazione clinica continua a rappresentare una sfida importante a livello di settore. Una ricerca condotta dal Tufts Center for Study of Drug Development e presentata nel 2020 ha rilevato che il 23% degli studi non riesce a rispettare le tempistiche di reclutamento pianificate; quattro anni dopo, molti clienti di IBM condividono ancora la stessa difficoltà. L'incapacità di rispettare le tempistiche di reclutamento pianificate e l'incapacità di alcune strutture di reclutare partecipanti contribuiscono a un impatto monetario sostanziale per le aziende farmaceutiche che può essere trasferito a fornitori e pazienti sotto forma di costi più elevati per farmaci e servizi sanitari. Le sfide relative alla selezione dei centri e al reclutamento sono i principali fattori di costo dei clienti biofarmaceutici di IBM, con stime comprese tra 15 e 25 milioni di dollari all'anno a seconda delle dimensioni dell'azienda e della pipeline. Ciò è in linea con i benchmark di settore esistenti.

Quando gli studi clinici vengono interrotti prematuramente a causa delle scarse prestazioni del centro di sperimentazione, le domande della ricerca rimangono senza risposta e i risultati finiscono per non essere pubblicati. La mancata condivisione dei dati e dei risultati degli studi clinici randomizzati rappresenta un'occasione mancata per contribuire ad analisi e meta-analisi sistematiche, nonché a una mancanza di condivisione delle lezioni apprese con la comunità biofarmaceutica.

Via via che l'intelligenza artificiale (AI) consolida la sua presenza nel settore biofarmaceutico, integrarla nel processo di selezione del centro di sperimentazione clinica e nella gestione continua delle prestazioni può aiutare le aziende a ottenere insight preziosi sulle prestazioni del centro, il che può comportare tempi di reclutamento accelerati, riduzione dell'impronta globale del centro di sperimentazione e significativi risparmi sui costi (Allegato 1). L'AI può anche fornire ai responsabili e ai dirigenti delle sperimentazioni i dati per prendere decisioni strategiche. In questo articolo, descriviamo come le aziende biofarmaceutiche possono potenzialmente utilizzare un approccio basato su AI per prendere decisioni informate, basate su prove concrete, e aumentare le probabilità di successo di un centro di sperimentazione clinica.