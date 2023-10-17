Rispetto ad altri settori, retail e beni di consumo hanno molte opportunità di migliorare quando si tratta di difendersi dalle violazioni dei dati. Un'ulteriore ricerca interna di IBM ha rilevato che solo il 25% delle società retail e il 29% delle aziende di beni di consumo studiate utilizzano soluzioni di sicurezza basate su AI e automazione. Modernizzando le strategie di sicurezza e adottando un approccio proattivo, le organizzazioni possono migliorare la loro capacità di rilevare le intrusioni e potenzialmente chiuderle prima che possano infliggere danni reali, al fine di contribuire a ridurre l'impatto complessivo di una violazione.

Uno dei maggiori fattori di mitigazione delle violazioni dei dati studiate è stata la velocità, mentre l'automazione e la sicurezza dell'AI hanno avuto l'influenza più profonda sulla capacità dell'organizzazione di identificare e contenere rapidamente gli attacchi. In tutto il settore, le aziende analizzate che utilizzano ampiamente l'AI e l'automazione nelle loro operazioni di sicurezza sono state in grado di ridurre di 108 giorni il ciclo di vita medio delle violazioni dei dati rispetto a quelle che non utilizzavano queste tecnologie. Sulla base di questi risultati, ciò si è tradotto in un risparmio sui costi di 850.000 USD per attacco, fino al 30% in meno rispetto all'impatto medio.

Gran parte di questo è semplicemente la capacità di rilevare rapidamente la violazione, eppure solo un terzo delle violazioni dei dati studiate sono state rilevate dall'azienda interessata. Tuttavia, le aziende partecipanti che hanno rilevato la violazione dei dati da sole sono state in grado di agire molto più rapidamente per contenere l'attacco, con una riduzione del ciclo di vita di quasi 80 giorni rispetto alle violazioni dei dati divulgate dall'aggressore (241 giorni contro 320).

Con il progredire della digitalizzazione dei settori retail e dei beni di consumo, le aziende dovranno affrontare crescenti pressioni da parte degli aggressori che cercano di interrompere le loro operazioni e utilizzare la loro enorme quantità di dati. Investendo in funzionalità di rilevamento e risposta più sofisticate, le aziende possono apportare miglioramenti sostanziali alla loro capacità di contenere le violazioni dei dati, così da contribuire a ridurre significativamente i danni finanziari e di reputazione.