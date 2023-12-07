I sistemi di database di Online Analytical Processing (OLAP) e intelligenza artificiale (AI) si completano a vicenda e contribuiscono a migliorare l'analisi dei dati e il processo decisionale se usati in tandem. I sistemi OLAP sono progettati per elaborare e analizzare in modo efficiente grandi set di dati multidimensionali, mentre le tecniche AI estraggono insight e fanno previsioni dai dati OLAP. Con la continua evoluzione delle tecniche di AI, si prevedono applicazioni innovative nel dominio OLAP.
I sistemi di database OLAP si sono evoluti in modo significativo sin dal loro inizio nei primi anni ‘90. Inizialmente, erano stati progettati per gestire grandi volumi di dati multidimensionali, consentendo alle aziende di eseguire attività analitiche complesse, come drill-down, roll-up e slice-and-dice.
I primi sistemi OLAP erano database separati e specializzati con data storage e linguaggi di interrogazione unici. Questo approccio isolato spesso comportava ridondanza e complessità dei dati, ostacolando l’integrazione con altri sistemi aziendali. Negli anni 2010, le tecnologie OLAP a colonne (C-OLAP) e OLAP in memoria (IM-OLAP) hanno acquisito importanza. C-OLAP ha ottimizzato l’archiviazione dei dati per un’elaborazione più rapida delle query, mentre IM-OLAP ha memorizzato i dati in memoria per ridurre al minimo la latenza di accesso ai dati e consentire l’analisi in tempo reale. Questi progressi hanno ulteriormente migliorato le prestazioni e la scalabilità dei sistemi OLAP.
Oggi, i sistemi di database OLAP sono diventati piattaforme di analisi dei dati complete e integrate che rispondono alle diverse esigenze delle aziende moderne, rispondendo alle esigenze di indirizzo. Sono perfettamente integrati con i data warehouse basati su cloud, facilitando la raccolta, lo storage e l’analisi dei dati da varie fonti.
L'adozione del cloud per i database OLAP è diventata comune grazie ai vantaggi di scalabilità, elasticità ed efficienza in termini di costi. Tuttavia, le organizzazioni devono affrontare diverse sfide quando adottano soluzioni OLAP basate su cloud, come:
Nell'ambito dell'OLAP, il ruolo dell'AI è sempre più importante. Per creare un sistema OLAP robusto, deve fornire accessibilità indipendentemente dalla posizione e dal tipo di dati. Dovrebbe supportare anche vari formati di storage, come block storage, object storage e formati di file come Parquet, Avro e ORC.
I sistemi di database OLAP sono passati da strumenti analitici specializzati in piattaforme complete di analytics, che consentono alle aziende di prendere decisioni informate sulla base di insight provenienti da grandi e complessi set di dati. Le organizzazioni possono aspettarsi di ottenere i seguenti benefici dall'implementazione delle soluzioni OLAP, fra cui:
L'implementazione efficace delle soluzioni OLAP può fornire alle aziende un vantaggio competitivo consentendo loro di acquisire una comprensione più profonda delle tendenze del mercato e del comportamento dei clienti, identificare nuove opportunità di business e segmenti di mercato, rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato e alle richieste dei clienti e prendere decisioni più informate sullo sviluppo dei prodotti, sui prezzi e sulle strategie di marketing.
Si prevede che i motori di database OLAP cloud di nuova generazione apporteranno progressi significativi. Ecco una panoramica delle caratteristiche principali:
In sintesi, il futuro dei sistemi di database OLAP è più luminoso che mai. Progettati per ambienti cloud-native, promettono un processo decisionale più efficiente e basato sui dati per le aziende, inaugurando una nuova era di agilità e insight.
IBM® watsonx.data è uno storage dei dati pensato per le imprese e costruito su un'architettura data lakehouse che abilita workload di analytics hybrid cloud, come data engineering, data science e business intelligence, attraverso componenti open source con l'integrazione dell'innovazione IBM IBM watsonx.data è il sistema OLAP di nuova generazione che può aiutarti a sfruttare al meglio i tuoi dati.
Scopri come un approccio di data lakehouse aperto può fornire dati affidabili e un'esecuzione più rapida dell'analytics e dei progetti di AI.
IBM è stata nominata leader per il diciannovesimo anno consecutivo nel Gartner Magic Quadrant 2024 nella categoria Data Integration Tools
Esplora la guida per i leader dei dati che desiderano creare un'organizzazione basata sui dati e ottenere un vantaggio aziendale.
Scopri perché data intelligence e integrazione dei dati basate su AI sono critiche per guidare la preparazione dei dati strutturati e non strutturati e accelerare i risultati dell'AI.
Semplifica l'accesso ai dati e automatizza la governance dei dati. Scopri la potenza dell'integrazione di una strategia di data lakehouse nella tua architettura di dati, con ottimizzazione dei costi dei workload e scalabilità dell'AI e dell'analytics, con tutti i tuoi dati, ovunque.
Scopri come IBM Research regolarmente integrata in nuove funzionalità per IBM Cloud Pak for Data.
Progetta una strategia dati che elimini i silo, riduca la complessità e migliori la qualità dei dati per esperienze eccezionali di clienti e dipendenti.
Watsonx.data ti consente di scalare l'analytics e l'AI con tutti i tuoi dati, ovunque risiedano, attraverso uno storage dei dati aperto, ibrido e governato.
Sblocca il valore dei dati enterprise con IBM Consulting, creando un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.
Progetta una strategia dati che elimini i silo, riduca la complessità e migliori la qualità dei dati per esperienze eccezionali di clienti e dipendenti.