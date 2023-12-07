Tag
In che modo OLAP e AI possono consentire un business migliore

I sistemi di database di Online Analytical Processing (OLAP) e intelligenza artificiale (AI) si completano a vicenda e contribuiscono a migliorare l'analisi dei dati e il processo decisionale se usati in tandem. I sistemi OLAP sono progettati per elaborare e analizzare in modo efficiente grandi set di dati multidimensionali, mentre le tecniche AI estraggono insight e fanno previsioni dai dati OLAP. Con la continua evoluzione delle tecniche di AI, si prevedono applicazioni innovative nel dominio OLAP.

Definire OLAP oggi

I sistemi di database OLAP si sono evoluti in modo significativo sin dal loro inizio nei primi anni ‘90. Inizialmente, erano stati progettati per gestire grandi volumi di dati multidimensionali, consentendo alle aziende di eseguire attività analitiche complesse, come drill-down, roll-up e slice-and-dice.

I primi sistemi OLAP erano database separati e specializzati con data storage e linguaggi di interrogazione unici. Questo approccio isolato spesso comportava ridondanza e complessità dei dati, ostacolando l’integrazione con altri sistemi aziendali. Negli anni 2010, le tecnologie OLAP a colonne (C-OLAP) e OLAP in memoria (IM-OLAP) hanno acquisito importanza. C-OLAP ha ottimizzato l’archiviazione dei dati per un’elaborazione più rapida delle query, mentre IM-OLAP ha memorizzato i dati in memoria per ridurre al minimo la latenza di accesso ai dati e consentire l’analisi in tempo reale. Questi progressi hanno ulteriormente migliorato le prestazioni e la scalabilità dei sistemi OLAP.

Oggi, i sistemi di database OLAP sono diventati piattaforme di analisi dei dati complete e integrate che rispondono alle diverse esigenze delle aziende moderne, rispondendo alle esigenze di indirizzo. Sono perfettamente integrati con i data warehouse basati su cloud, facilitando la raccolta, lo storage e l’analisi dei dati da varie fonti.

Sfide dell'adozione di soluzioni OLAP basate su cloud

L'adozione del cloud per i database OLAP è diventata comune grazie ai vantaggi di scalabilità, elasticità ed efficienza in termini di costi. Tuttavia, le organizzazioni devono affrontare diverse sfide quando adottano soluzioni OLAP basate su cloud, come:

  • Migrazione dei dati: la migrazione di grandi volumi di dati sul cloud può richiedere molto tempo e molte risorse.
  • Latenza di rete: le distanze geografiche tra dati e utenti possono introdurre problemi di latenza, influendo sulle prestazioni delle query.
  • Ottimizzazione dei costi: l'ottimizzazione della spesa cloud per le risorse OLAP può essere difficile a causa dei modelli di prezzo e dei modelli di utilizzo delle risorse complessi.
  • Sicurezza e conformità: garantire la sicurezza dei dati e la conformità ai requisiti normativi nell'ambiente cloud può essere complesso.
  • Competenze ed esperienza: la transizione all'OLAP basato sul cloud può richiedere competenze ed esperienze specializzate nel cloud computing e nelle tecnologie OLAP.

Identificazione delle best practice e dei benefici

Nell'ambito dell'OLAP, il ruolo dell'AI è sempre più importante. Per creare un sistema OLAP robusto, deve fornire accessibilità indipendentemente dalla posizione e dal tipo di dati. Dovrebbe supportare anche vari formati di storage, come block storage, object storage e formati di file come Parquet, Avro e ORC.

I sistemi di database OLAP sono passati da strumenti analitici specializzati in piattaforme complete di analytics, che consentono alle aziende di prendere decisioni informate sulla base di insight provenienti da grandi e complessi set di dati. Le organizzazioni possono aspettarsi di ottenere i seguenti benefici dall'implementazione delle soluzioni OLAP, fra cui:

1. Funzionalità avanzate di analisi dei dati

  • Esplorazione multidimensionale dei dati: OLAP consente agli utenti di esplorare i dati da più prospettive, identificando modelli e relazioni che potrebbero non essere evidenti nei database relazionali tradizionali.
  • Analisi drill-down e roll-up: OLAP consente agli utenti di approfondire punti dati specifici o di passare a aggregati più ampi, acquisendo una comprensione completa delle tendenze dei dati.
  • Analisi slice-and-dice: OLAP consente agli utenti di suddividere i dati lungo varie dimensioni, isolando segmenti specifici per un'analisi approfondita.

Processo decisionale migliorato

  • Pianificazione e previsione strategica: OLAP aiuta le aziende a identificare tendenze, modelli e rischi potenziali, consentendo una migliore pianificazione e previsione strategica.
  • Ottimizzazione dell'allocazione delle risorse: OLAP fornisce insight sull'utilizzo e sulle prestazioni delle risorse, consentendo alle aziende di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare l'efficienza.
  • Benchmarking delle prestazioni e analisi delle tendenze: OLAP consente alle aziende di confrontare le prestazioni rispetto agli standard di settore e identificare le aree di miglioramento.

3. Maggiori vantaggi in termini di efficienza operativa

  • Tempo di preparazione dei dati ridotto: le funzionalità di preparazione dei dati OLAP semplificano i processi di analisi dei dati, risparmiando tempo e risorse.
  • Insight sui dati in tempo reale: OLAP può fornire insight in tempo reale sulle operazioni, consentendo alle aziende di rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato.
  • Migliore risoluzione dei problemi: l'OLAP fornisce insight sulle cause principali dei problemi, consentendo alle aziende di risolvere i problemi in modo più efficace.

4. Vantaggi per una migliore comprensione del cliente

  • Segmentazione e targeting dei clienti: OLAP consente alle aziende di segmentare i clienti in base a varie caratteristiche, consentendo di creare campagne di marketing mirate.
  • Analisi del valore della vita del cliente: OLAP aiuta le aziende a identificare i clienti di alto valore e a sviluppare strategie per fidelizzarli.
  • Previsione del tasso di abbandono dei clienti: OLAP è in grado di identificare i clienti a rischio di abbandono, consentendo alle aziende di implementare strategie di fidelizzazione.

5. Un vantaggio competitivo

L'implementazione efficace delle soluzioni OLAP può fornire alle aziende un vantaggio competitivo consentendo loro di acquisire una comprensione più profonda delle tendenze del mercato e del comportamento dei clienti, identificare nuove opportunità di business e segmenti di mercato, rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato e alle richieste dei clienti e prendere decisioni più informate sullo sviluppo dei prodotti, sui prezzi e sulle strategie di marketing.

Si prevede che i motori di database OLAP cloud di nuova generazione apporteranno progressi significativi. Ecco una panoramica delle caratteristiche principali: 

  • Analisi basate su AI: l'integrazione delle funzionalità di machine learning e di AI nei motori OLAP supporterà gli insight in tempo reale, l'analytics predittiva e il rilevamento delle anomalie, fornendo alle aziende insight fruibili per prendere decisioni informate.
  • Preparazione e pulizia automatizzate dei dati: gli strumenti di preparazione dei dati basati su AI automatizzeranno la pulizia, la trasformazione e la normalizzazione dei dati, riducendo il tempo e gli sforzi necessari per la preparazione manuale dei dati e migliorando la qualità dei dati.
  • Data fabric unificato: i sistemi OLAP si integreranno perfettamente con i data warehouse e i data lake basati su cloud, fornendo un data fabric unificato per un'analisi completa dei dati tra varie fonti di dati.
  • Trattamento dei dati e analytics in tempo reale: i motori OLAP gestiranno flussi di dati e forniranno insight in tempo reale, consentendo alle aziende di prendere decisioni tempestive sulla base di informazioni aggiornate.
  • Elaborazione transazionale o analitica ibrida: i sistemi OLAP convergeranno con i database transazionali, consentendo analytics in tempo reale sui dati transazionali e fornendo un'unica piattaforma per l'elaborazione operativa e analitica.
  • Scalabilità ed elasticità: i motori OLAP saranno altamente scalabili ed elastici, e aumentano o si riducono di dimensioni in modo automatico per gestire le fluttuazioni dei volumi di dati e delle richieste degli utenti, ottimizzando l'utilizzo delle risorse e l'efficienza dei costi.
  • Architettura serverless: i sistemi OLAP adotteranno architetture serverless, eliminando la gestione e il provisioning dell'infrastruttura, consentendo alle aziende di concentrarsi sull'analisi dei dati piuttosto che sulla manutenzione dell'infrastruttura.
  • Facilità d'uso e analisi self-service: i sistemi OLAP forniranno interfacce utente intuitive, query in linguaggio naturale e funzionalità di analytics self-service, consentendo agli utenti non tecnici di accedere e analizzare facilmente i dati.
  • Sicurezza e conformità: i sistemi OLAP incorporeranno funzionalità avanzate di sicurezza, tra cui crittografia dei dati, controlli di accesso e conformità alle normative dei settori per proteggere i dati sensibili e soddisfare i requisiti normativi.
  • Progettazione e implementazione cloud-natived: i sistemi OLAP saranno progettati e ottimizzati per ambienti nativi del cloud, sfruttando l'infrastruttura e i servizi cloud per un'implementazione, una gestione e una scalabilità senza interruzioni.

Il futuro dei sistemi di database OLAP

In sintesi, il futuro dei sistemi di database OLAP è più luminoso che mai. Progettati per ambienti cloud-native, promettono un processo decisionale più efficiente e basato sui dati per le aziende, inaugurando una nuova era di agilità e insight.

IBM® watsonx.data è uno storage dei dati pensato per le imprese e costruito su un'architettura data lakehouse che abilita workload di analytics hybrid cloud, come data engineering, data science e business intelligence, attraverso componenti open source con l'integrazione dell'innovazione IBM IBM watsonx.data è il sistema OLAP di nuova generazione che può aiutarti a sfruttare al meglio i tuoi dati.

 

Autore

John Millar Thangaraj

Senior Data and AI Specialist-HDM

