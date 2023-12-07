I sistemi di database OLAP si sono evoluti in modo significativo sin dal loro inizio nei primi anni ‘90. Inizialmente, erano stati progettati per gestire grandi volumi di dati multidimensionali, consentendo alle aziende di eseguire attività analitiche complesse, come drill-down, roll-up e slice-and-dice.

I primi sistemi OLAP erano database separati e specializzati con data storage e linguaggi di interrogazione unici. Questo approccio isolato spesso comportava ridondanza e complessità dei dati, ostacolando l’integrazione con altri sistemi aziendali. Negli anni 2010, le tecnologie OLAP a colonne (C-OLAP) e OLAP in memoria (IM-OLAP) hanno acquisito importanza. C-OLAP ha ottimizzato l’archiviazione dei dati per un’elaborazione più rapida delle query, mentre IM-OLAP ha memorizzato i dati in memoria per ridurre al minimo la latenza di accesso ai dati e consentire l’analisi in tempo reale. Questi progressi hanno ulteriormente migliorato le prestazioni e la scalabilità dei sistemi OLAP.

Oggi, i sistemi di database OLAP sono diventati piattaforme di analisi dei dati complete e integrate che rispondono alle diverse esigenze delle aziende moderne, rispondendo alle esigenze di indirizzo. Sono perfettamente integrati con i data warehouse basati su cloud, facilitando la raccolta, lo storage e l’analisi dei dati da varie fonti.