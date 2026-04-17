I computer quantistici si stanno rapidamente avvicinando alla rilevanza crittografica: il momento di prepararsi è adesso.

La buona notizia è che le difese stanno avanzando in anticipo rispetto ai rischi.

I progressi si sono accelerati in tutto il settore, con IBM co-autore di tre dei quattro algoritmi di crittografia post-quantistica pubblicati dal NIST nel 2024 e che lavora con i clienti sulle trasformazioni quantum safe dal 2019. Negli ultimi anni, IBM ha contribuito a migliorare la consapevolezza del rischio quantistico a livello di consiglio, ha valutato l'esposizione delle organizzazioni ai rischi correlati e ha sviluppato roadmap attuabili per guidare programmi attivi di migrazione e correzione. Il contributo di IBM si estende oltre le singole imprese, arrivando a plasmare diverse strategie nazionali di governo per la crittografia post-quantistica (PQC) e a riunire consorzi di settori per accelerare la trasformazione PQC su larga scala.

Questo slancio si sta già diffondendo anche in altri settori. Ad esempio, IBM e Vodafone stanno collaborando per esplorare come applicare la crittografia post-quantistica all'infrastruttura e ai sistemi di rete di Vodafone. Inoltre, IBM ha recentemente collaborato con piattaforme di messaggistica istantanea come Signal e Threema per riprogettare i protocolli di crittografia di base per un mondo quantistico. L'ufficio del CIO di IBM utilizza la tecnologia IBM Quantum Safe per affrontare le sfide di scoperta, visibilità, correzione e modernizzazione nella gestione della crittografia e stare al passo con il rischio “harvest now, decrypt later”.

Le principali organizzazioni di diversi settori stanno già inventariando asset crittografici, testando l'uso di algoritmi post-quantistici e integrando la crypto-agility nei loro ambienti. Sebbene le prime adozioni fossero concentrate in settori come le telecomunicazioni, il momentum si sta ora espandendo ai servizi finanziari, al settore pubblico, alla sanità e alle infrastrutture critiche.

Gli standard, gli strumenti e le competenze necessarie per andare avanti esistono ora.