Protezione

Gli exploit zero-day evidenziano i crescenti rischi per le interfacce Internet

Un uomo che lavora al computer al buio

Autori

Jonathan Reed

Freelance Technology Writer

Rapporti recenti confermano lo sfruttamento attivo di una vulnerabilità zero-day critica che prende di mira le interfacce di gestione dei firewall di nuova generazione (NGFW) di Palo Alto Networks. Sebbene le rapide segnalazioni e le linee guida per la mitigazione di Palo Alto offrano un punto di partenza per la correzione, le implicazioni più ampie di tali vulnerabilità richiedono l'attenzione delle organizzazioni a livello globale.

L'aumento degli attacchi alle interfacce di gestione rivolte a Internet evidenzia un panorama di minacce in evoluzione e richiede un ripensamento del modo in cui le organizzazioni proteggono gli asset critici.

Chi utilizza lo zero-day di NGFW?

Al momento, si sa poco sugli attori dietro lo sfruttamento attivo dello zero-day NGFW di Palo Alto. Palo Alto ha osservato attacchi contro un numero limitato di interfacce di gestione esposte a internet, ma le origini di queste campagne restano sotto indagine.

Le speculazioni sul coinvolgimento di gruppi sponsorizzati dallo Stato o con motivazioni finanziarie persistono, visti gli obiettivi di alto valore tipicamente associati a tali vulnerabilità. I ricercatori hanno notato riferimenti a un exploit correlato messo in vendita sul dark web, suggerendo una potenziale portata più ampia di questa minaccia.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Tendenze nelle interfacce di gestione del targeting

Gli aggressori utilizzano sempre più tattiche, tecniche e procedure avanzate (TTP) per compromettere le interfacce di gestione esposte a Internet, spesso aggirando le difese tradizionali. Queste interfacce, che forniscono il controllo amministrativo sulle infrastrutture critiche, rappresentano un obiettivo redditizio per gli avversari che cercano di ottenere accessi non autorizzati, manipolare le configurazioni o utilizzare le vulnerabilità di escalation dei privilegi.

I dati recenti mostrano una tendenza preoccupante: i criminali informatici stanno diventando abili nell'identificare e utilizzare tali punti deboli, soprattutto in scenari in cui le organizzazioni non rispettano le best practice. La scoperta dello zero-day NGFW di Palo Alto si aggiunge a una lista crescente di vulnerabilità attivamente sfruttate per colpire questi punti di ingresso di alto valore.

Mixture of Experts | 12 dicembre, episodio 85

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda tutti gli episodi di Mixture of Experts

Mitigazione dei rischi: cosa funziona e cosa no

Mentre Palo Alto Networks lavora su patch e aggiornamenti per la prevenzione delle minacce, le organizzazioni devono agire con decisione per limitare la loro esposizione. Storicamente, la sicurezza delle interfacce di gestione si è basata su una combinazione di misure di base:

  1. Limitazione dell'accesso a IP affidabili
    Questa rimane una pietra angolare per limitare l'esposizione. Consentendo l'accesso solo da specifici indirizzi IP interni affidabili, le organizzazioni possono ridurre significativamente il rischio di accessi non autorizzati. Palo Alto e altri esperti di cybersecurity sottolineano che questa misura è la soluzione provvisoria più efficace.
  2. Segmentazione della rete e utilizzo di jump server 
    L'isolamento delle interfacce di gestione dall'accesso diretto a Internet e l'instradamento del traffico amministrativo tramite jump box sicuri aggiungono un livello di protezione critico. Gli aggressori avrebbero bisogno di un accesso privilegiato alla jump box per procedere oltre, rendendo lo sfruttamento notevolmente più impegnativo.
  3. Rilevamento e prevenzione delle minacce
    Sfruttando strumenti di prevenzione e threat intelligence, come sistemi di rilevamento delle intrusioni e firewall configurati per bloccare le firme di attacco note, è possibile fornire protezione in tempo reale contro le minacce emergenti.
  4. Autenticazione a più fattori (MFA)
    Applicare l'MFA per l'accesso amministrativo aiuta a mitigare i rischi, anche se le credenziali di accesso vengono compromesse.

Tuttavia, alcuni approcci tradizionali si stanno rivelando insufficienti di fronte a metodi di attacco sofisticati:

  • Solo restrizioni IP statiche: sebbene le restrizioni IP siano critiche, possono essere compromesse se gli aggressori compromettono un IP affidabile o utilizzano altre vulnerabilità all'interno della stessa rete.
  • Software obsoleto e sistemi legacy: molte organizzazioni utilizzano ancora sistemi legacy senza un solido supporto per le moderne caratteristiche di sicurezza. Questi sistemi sono spesso l'anello più debole nella difesa contro i TTP avanzati.
  • Affidarsi eccessivamente alle difese perimetrali: affidarsi esclusivamente alle difese perimetrali, come i firewall, senza implementare i principi zero-trust, lascia delle lacune che gli aggressori possono utilizzare.

Gestione dell'esposizione alle minacce

La gestione dell'esposizione va oltre l'applicazione di patch e misure di rafforzamento di base. Le organizzazioni dovrebbero adottare un approccio proattivo per identificare e correggere le potenziali vulnerabilità:

  • Scoperta di asset e scansione continua: le scansioni di routine per rilevare le interfacce rivolte a Internet e mappare la superficie di attacco sono fondamentali. Ad esempio, le organizzazioni possono utilizzare strumenti di scansione per identificare le configurazioni errate o le interfacce involontariamente esposte a Internet.
  • Gestione delle vulnerabilità: non tutte le vulnerabilità presentano lo stesso livello di rischio. Le debolezze critiche, come i bypass dell'autenticazione o le falle nell'esecuzione di codice da remoto, devono avere la precedenza negli sforzi di correzione.
  • Prontezza nella risposta agli incidenti: data la velocità di sfruttamento osservata con gli zero-day, avere un solido piano di risposta agli incidenti assicura un rapido contenimento e recupero in caso di violazione.

Lezioni per le organizzazioni

Lo sfruttamento delle interfacce di gestione rivolte a Internet serve a ricordare l'importanza delle misure di sicurezza proattive. Mentre fornitori come Palo Alto Networks risolvono le vulnerabilità tramite patch, le organizzazioni devono adottare misure immediate per ridurre la loro superficie di attacco. Limitare l'accesso, implementare difese a più livelli e adottare pratiche di gestione continua dell'esposizione alle minacce sono fondamentali per rimanere davanti agli avversari.