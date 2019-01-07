Ricorda: il tuo percorso nell'IoT non è una cosa che fai in modo singolo. L'integrazione dell'IoT nella tua azienda è davvero un percorso. E ne vale sicuramente la pena!

Se ti interessa avviare o sviluppare le tue iniziative IoT, ti invito a leggere un recente rapporto Forrester: The Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms, del terzo trimestre 2018. Si tratta di una valutazione a 24 criteri dei fornitori di piattaforme software per l'Internet of Things (IIoT).

Informazioni sull'autore: con una formazione da ingegnere e una passione per la tecnologia da tutta la vita, Jiani Zhang è il Program Director for Offering Management per IBM Watson IoT Platform. In questo ruolo, aiuta a gestire il coinvolgimento dei clienti ed è a capo dello sviluppo della tecnologia della piattaforma, e in entrambi i casi aiuta i clienti a ottenere risultati aziendali. Prima di questo ruolo, Jiani ha guidato un team di strategia e gestione delle offerte focalizzato sull'IoT industriale. E per completare la sua esperienza nell'IoT, ha anche fatto parte del team di leadership IBM IoT. La sua competenza tecnologica spazia dalla progettazione e dallo sviluppo di prodotti alla gestione e alla consulenza.

Jiani ha conseguito una laurea di primo grado in Ingegneria elettrica e informatica presso l'University of California, Berkeley, e un Master in Business Administration presso la UCLA Anderson con specializzazione in Gestione della tecnologia.