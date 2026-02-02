L'integrazione come spina dorsale della finanza pronta al rischio

I CFO hanno bisogno di sistemi connessi per proteggere i margini, rafforzare il forecasting e agire con sicurezza.



Oggi i CFO si trovano ad affrontare una pressione crescente: forecasting più rigidi, cicli di chiusura più rapidi e una protezione maggiore dei margini, il tutto in un contesto di incertezza economica e di un crescente controllo normativo. Eppure molte organizzazioni finanziarie operano ancora su sistemi di fatturazione, bancari, ERP e CRM scollegati. Il risultato è un ciclo order-to-cash (O2C) pieno di soluzioni manuali, lacune di visibilità e rischi operativi.

