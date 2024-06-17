Strategie di backup immutabili con storage cloud

Le minacce informatiche, un tempo un rischio per lo più prevedibile limitato a incidenti isolati, sono ora pervasive. Gli aggressori, aiutati dai progressi nell'AI e nella connettività globale, cercano continuamente vulnerabilità nelle difese di sicurezza per poter accedere alle infrastrutture critiche e ai dati dei clienti. Alla fine, un attacco comprometterà un account amministrativo o un componente di rete, oppure utilizzare una vulnerabilità software, ottenendo infine l'accesso all'infrastruttura di produzione. Questi attacchi inevitabili sono il motivo per cui avere backup offsite immutabili sia per i dati delle applicazioni che dei clienti è fondamentale per ottenere un recupero rapido, minimizzando i tempi di inattività e limitando la perdita di dati.
In un'epoca caratterizzata dall'interconnessione digitale, le aziende devono affrontare una gamma in continua evoluzione di minacce informatiche, che rappresentano sfide formidabili nella difesa dagli attacchi. Alcune delle sfide comuni che le imprese affrontano nella protezione dei dati sono:
I backup rappresentano un elemento fondamentale in qualsiasi strategia robusta di protezione dei dati, offrendo una linea di salvezza contro varie minacce, dagli attacchi informatici ai guasti hardware fino ai disastri naturali. Creando copie di dati essenziali e memorizzandole in sedi separate, le aziende possono ridurre il rischio di perdite permanenti e garantire la continuità delle operazioni in caso di violazioni o catastrofi impreviste. I backup offrono una rete di sicurezza contro attacchi ransomware, permettendo alle organizzazioni di ripristinare sistemi e dati a uno stato pre-incidente senza cedere alle richieste di estorsione.
Inoltre, i backup offrono un mezzo per ripristinare i dati in caso di errori umani, come cancellazioni accidentali o danneggiamenti, prevenendo così interruzioni potenzialmente costose e preservando la preziosa proprietà intellettuale e le informazioni dei clienti. In sostanza, i backup funzionano come una polizza assicurativa fondamentale, offrendo tranquillità e resilienza in un panorama sempre più volatile.
Esistono alcuni scenari tipici in cui avere una strategia di backup si rivela particolarmente utile.
Le pratiche efficaci di disaster recovery (DR) impongono di conservare backup aziendali critici utilizzabili fuori sede e immutabili. Tradizionalmente, ciò veniva ottenuto inviando backup a librerie di nastro in sedi esterne. Tuttavia, la gestione delle librerie a nastro è diventata complessa dal punto di vista operativo, a causa della necessità di garantire che i backup rimanessero disponibili per il ripristino in caso di disastro. Il ripristino da librerie di nastro può anche essere lento e macchinoso, non rispettando i tempi di recupero cruciali per i workload critici delle applicazioni.
Lo storage cloud offre un'alternativa off-site interessante ai tradizionali backup su nastro. IBM® Cloud Object Storage è un servizio di archiviazione cloud completamente gestito con ridondanza, sicurezza, disponibilità e scalabilità integrate, altamente resiliente agli eventi di disastro, garantendo la disponibilità dei dati quando necessario. Accessibile tramite API su internet, lo storage cloud semplifica le procedure di recupero operativo, il che si traduce in tempi di recupero più rapidi e in minori rischi di perdita di dati negli scenari di attacco informatico.
IBM Cloud Object Storage è una soluzione versatile e scalabile, fondamentale per memorizzare e proteggere i data backup. Viene utilizzato da clienti di una vasta gamma di settori e workload per memorizzare centinaia di petabyte di backup. Quattro delle cinque principali banche statunitensi utilizzano IBM Cloud Object Storage per proteggere i loro dati.
I clienti possono sviluppare soluzioni di data backup mirate a IBM Cloud Object Storage oppure optare per strumenti di data backup leader nei settori come Veeam, Storage Protect, Commvault, Cohesity, Rubrik e altri che supportano nativamente il backup su IBM Cloud Object Storage.
Protezione dei dati immutabili: le caratteristiche di immutabilità native aiutano a impedire che i backup vengano modificati o eliminati durante la finestra di conservazione. L'immutabilità offre la massima protezione dei dati contro il ransomware, attenuandone la capacità di sovrascrivere i dati di backup con crittografia.
Tempo di disaster recovery ridotto: poiché i tuoi dati di backup sono memorizzati in un ambiente sicuro e separato, puoi essere certo che i backup rimarranno indifferenti agli attacchi informatici agli ambienti di produzione. Questi backup non compromessi semplificano il ripristino dei dati e ne velocizzano il recupero.
Costo ridotto di backup: l'object storage è un servizio di storage completamente gestito, disponibile a costi molto bassi, che consente alle organizzazioni di mantenere bassi i costi operativi di backup, garantendo al contempo una protezione continua.
Resilienza e disponibilità: IBM Cloud Object Storage è un servizio accessibile a livello globale supportato da zone di archiviazione ridondanti e tecnologie di rete, quindi i tuoi backup rimangono sempre disponibili.
L'architettura robusta di IBM Cloud Object Storage garantisce durabilità, scalabilità ed efficacia economica, rendendola adatta a organizzazioni di tutte le dimensioni. Inoltre, la sua caratteristica di immutabilità aggiunge un ulteriore livello di protezione prevenendo alterazioni accidentali o malevole ai backup, garantendo così l'integrità dei dati e la conformità alle caratteristiche normative. Questa funzionalità, unita alle rigorose misure di sicurezza di IBM e alle estese capacità di protezione dei dati, rende IBM Cloud Object Storage una scelta affidabile per le aziende che vogliono proteggere i propri dati di backup in modo affidabile. Utilizzando IBM Cloud Object Storage, le organizzazioni possono mitigare i rischi, semplificare i processi di backup e mantenere la tranquillità sapendo che i loro dati critici sono memorizzati in modo sicuro e protetti da eventuali eventi imprevisti.
