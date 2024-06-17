Strategie di backup immutabili con storage cloud

Protezione dei dati immutabili: le caratteristiche di immutabilità native aiutano a impedire che i backup vengano modificati o eliminati durante la finestra di conservazione. L'immutabilità offre la massima protezione dei dati contro il ransomware, attenuandone la capacità di sovrascrivere i dati di backup con crittografia.

Tempo di disaster recovery ridotto: poiché i tuoi dati di backup sono memorizzati in un ambiente sicuro e separato, puoi essere certo che i backup rimarranno indifferenti agli attacchi informatici agli ambienti di produzione. Questi backup non compromessi semplificano il ripristino dei dati e ne velocizzano il recupero.

Costo ridotto di backup: l'object storage è un servizio di storage completamente gestito, disponibile a costi molto bassi, che consente alle organizzazioni di mantenere bassi i costi operativi di backup, garantendo al contempo una protezione continua.

Resilienza e disponibilità: IBM Cloud Object Storage è un servizio accessibile a livello globale supportato da zone di archiviazione ridondanti e tecnologie di rete, quindi i tuoi backup rimangono sempre disponibili.

L'architettura robusta di IBM Cloud Object Storage garantisce durabilità, scalabilità ed efficacia economica, rendendola adatta a organizzazioni di tutte le dimensioni. Inoltre, la sua caratteristica di immutabilità aggiunge un ulteriore livello di protezione prevenendo alterazioni accidentali o malevole ai backup, garantendo così l'integrità dei dati e la conformità alle caratteristiche normative. Questa funzionalità, unita alle rigorose misure di sicurezza di IBM e alle estese capacità di protezione dei dati, rende IBM Cloud Object Storage una scelta affidabile per le aziende che vogliono proteggere i propri dati di backup in modo affidabile. Utilizzando IBM Cloud Object Storage, le organizzazioni possono mitigare i rischi, semplificare i processi di backup e mantenere la tranquillità sapendo che i loro dati critici sono memorizzati in modo sicuro e protetti da eventuali eventi imprevisti.