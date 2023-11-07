Via via che le aziende avviano iniziative di trasformazione digitale e integrano dati e tecnologia in tutti i processi e le operazioni, creano opportunità per automatizzare le iniziative aziendali, piccole o grandi, come attività amministrative, workflow, monitoraggio e integrazione tra piattaforme. Allo stesso tempo, la trasformazione digitale aumenta notevolmente la complessità dei sistemi tecnologici, delle piattaforme e delle infrastrutture su cui le aziende operano, quindi non sorprende che le organizzazioni IT siano state all'avanguardia nell'automazione. Lo studio dimostra che i dirigenti prevedono che i tassi di automazione nella gestione dei servizi IT, DevSecOps e nella gestione delle operazioni IT raddoppieranno o più nei prossimi tre anni.

Ad esempio, una volta che un'azienda è sufficientemente avanzata nella sua trasformazione digitale, i suoi sistemi possono essere talmente complessi e con così tanti dati all'interno, che è quasi impossibile per gli ingegneri monitorarli da soli. Questa è un'area in cui l'automazione non è un qualcosa in più, ma diventa un imperativo aziendale. Lo strumento di automazione giusto può monitorare enormi quantità di informazioni più velocemente di qualsiasi cervello umano e avvisare gli ingegneri in caso di problemi sulla base di regole predefinite relative al consumo energetico, alla capacità di storage, ai costi e ad altri fattori business-critical.

Pensa applicare l'AI generativa alla tecnologia di automazione, già di grande impatto, con essa non si tratta solo di monitorare, ma di identificare e apprendere modelli. E non si tratta solo di avvisare gli ingegneri di un problema, ma anche di redigere report sulle probabili cause e suggerire soluzioni, il tutto prima ancora che il problema si verifichi.

Le organizzazioni IT possono sembrare un luogo ovvio per osservare un ROI sull'automazione intelligente, data l'enorme quantità di dati prodotti a velocità impossibili da elaborare in tempo reale per il cervello umano. Ma proprio come i sistemi IT diventano sempre più complessi, lo sono anche le unità di business in tutte le organizzazioni.