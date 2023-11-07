Per i dirigenti aziendali che esplorano modi per applicare l’AI generativa all’interno delle loro aziende, può essere difficile capire da dove iniziare, cosa è facilmente scalabile e cosa possa offrire il massimo ROI. Ma la risposta potrebbe essere molto più semplice di quanto sembri: l’automazione. Quando l’AI è integrata nella tecnologia di automazione, viene definita “automazione intelligente” ed è un modo ad alto impatto per le aziende di utilizzare l’AI generativa.
L’IBM Institute for Business Value ha recentemente pubblicato il suo ultimo studio globale, “Cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale e dell’automazione,” un’analisi di 2.000 interviste con dirigenti di settori diversi, che rivela che i vertici aziendali stanno riconoscendo i vantaggi operativi e, in ultima analisi, finanziari dell’automazione intelligente. Secondo il report, un impressionante 92% dei dirigenti intervistati prevede di digitalizzare i workflow della propria organizzazione e utilizzare l’automazione basata su AI entro il 2026.
Via via che le aziende avviano iniziative di trasformazione digitale e integrano dati e tecnologia in tutti i processi e le operazioni, creano opportunità per automatizzare le iniziative aziendali, piccole o grandi, come attività amministrative, workflow, monitoraggio e integrazione tra piattaforme. Allo stesso tempo, la trasformazione digitale aumenta notevolmente la complessità dei sistemi tecnologici, delle piattaforme e delle infrastrutture su cui le aziende operano, quindi non sorprende che le organizzazioni IT siano state all'avanguardia nell'automazione. Lo studio dimostra che i dirigenti prevedono che i tassi di automazione nella gestione dei servizi IT, DevSecOps e nella gestione delle operazioni IT raddoppieranno o più nei prossimi tre anni.
Ad esempio, una volta che un'azienda è sufficientemente avanzata nella sua trasformazione digitale, i suoi sistemi possono essere talmente complessi e con così tanti dati all'interno, che è quasi impossibile per gli ingegneri monitorarli da soli. Questa è un'area in cui l'automazione non è un qualcosa in più, ma diventa un imperativo aziendale. Lo strumento di automazione giusto può monitorare enormi quantità di informazioni più velocemente di qualsiasi cervello umano e avvisare gli ingegneri in caso di problemi sulla base di regole predefinite relative al consumo energetico, alla capacità di storage, ai costi e ad altri fattori business-critical.
Pensa applicare l'AI generativa alla tecnologia di automazione, già di grande impatto, con essa non si tratta solo di monitorare, ma di identificare e apprendere modelli. E non si tratta solo di avvisare gli ingegneri di un problema, ma anche di redigere report sulle probabili cause e suggerire soluzioni, il tutto prima ancora che il problema si verifichi.
Le organizzazioni IT possono sembrare un luogo ovvio per osservare un ROI sull'automazione intelligente, data l'enorme quantità di dati prodotti a velocità impossibili da elaborare in tempo reale per il cervello umano. Ma proprio come i sistemi IT diventano sempre più complessi, lo sono anche le unità di business in tutte le organizzazioni.
In quale altro luogo la combinazione di AI generativa e automazione si rivela efficace? Tutti i dipartimenti e i dipendenti sono attualmente tenuti a elaborare più informazioni più rapidamente e a gestire più dati su strumenti e piattaforme a volte incompatibili. L'automazione può essere altrettanto utile per snellire i processi ed eliminare la fatica dei compiti ripetitivi per questi team, proprio come per l'IT, ma c'è stato un ostacolo importante: i team non tecnici non hanno le competenze ingegneristiche necessarie per programmare le automazioni.
Ora, applicando l'AI generativa allo strumento di automazione, i dipendenti non tecnici possono utilizzare il linguaggio naturale per programmare ciò che desiderano automatizzare, e la barriera viene infranta. Molti leader aziendali stanno pensando a come implementare la tecnologia sul luogo di lavoro, per responsabilizzare i dipendenti e sbloccare la produttività. Di fatto, il 54% dei dirigenti intervistati ha dichiarato di valutare i ruoli dell'automazione e dell'AI nel fornire nuovi modi di lavorare.
La trasformazione digitale è necessaria affinché qualsiasi azienda sopravviva nell'economia globale competitiva e in rapida evoluzione di oggi. Può portare complessità, ma crea anche un'opportunità di automazione e applicazione dell'AI generativa. I leader aziendali che vogliono trovare modi per applicare l'AI generativa dovrebbero iniziare osservando dove l'automazione potrebbe avere (o forse sta già avendo) un impatto significativo nelle loro organizzazioni.
Lo studio ha rilevato che 8 vertici aziendali su 10 concordano sul fatto che i benefici dell'AI generativa valgono i potenziali rischi. Quando scopri il potere dell'AI generativa e dell'automazione, è facile capire il perché.
