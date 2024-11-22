L'evoluzione dell'analytics: dalla gen 1 alla gen AI

Guardando indietro dalla prima rivoluzione dei big data, quando sono emerse tecnologie di big data come Hadoop, ai progressi odierni nell'AI generativa, è chiaro che siamo in un momento cruciale. Questa era richiede alle organizzazioni di compiere cambiamenti strategici per utilizzare appieno il potenziale dell'AI. In IBM, l'attenzione è rivolta a trasformare questa promessa in un valore tangibile per le aziende, permettendo loro di orientarsi e prosperare in un landscape basato su AI.

Con una lunga tradizione di invenzioni nel campo dell'intelligenza artificiale, IBM è in una posizione unica per promuovere questa evoluzione. Ma mentre ci muoviamo nell'era generativa, il percorso da seguire non riguarda solo l'avanzamento tecnologico. Si tratta di fiducia, collaborazione e semplificazione. Oggi i dati sono vasti e potenti, ma il loro vero valore risiede nella capacità di sfruttarli e gestirli per ottenere insight attuabili. Affinché l'AI generativa possa davvero rivoluzionare il business, dobbiamo semplificare la sua applicazione, facendola rientrare perfettamente nella più ampia strategia di trasformazione aziendale.