DORA definisce un insieme di requisiti che comprendono la gestione del rischio ICT, la segnalazione degli incidenti, i test di resilienza operativa, la condivisione di informazioni sulle minacce e vulnerabilità cibernetiche e la gestione dei rischi da parte di terze parti. Nell'ambito di tali requisiti e nel contesto della protezione dei dati e della crittografia, l'Articolo 9 ("Protezione e prevenzione") stabilisce che le entità finanziarie "utilizzano soluzioni e processi TIC" che "(a) garantiscono la sicurezza dei mezzi di trasferimento dei dati" o "(c) impediscono [...] la compromissione dell'autenticità e dell'integrità, le violazioni della riservatezza e la perdita dei dati".

Ulteriori elementi da considerare nel contesto dell'Articolo 9 sono menzionati nell'Articolo 15 e delineati negli standard tecnici normativi correlati (bozza), pubblicati dall'ESA il 17 gennaio 2024. In particolare, JC 2023 86 fornisce requisiti dettagliati sulle linee guida crittografiche. Inoltre, nei preamboli, si afferma quanto segue:

"Dati i rapidi sviluppi tecnologici nel campo delle tecniche crittografiche, le entità finanziarie […] dovrebbero tenersi aggiornate sugli sviluppi rilevanti nella criptoanalisi e prendere in considerazione le pratiche e gli standard più all’avanguardia, e dovrebbero quindi seguire un approccio flessibile basato sulla mitigazione e sul monitoraggio per affrontare il landscape dinamico delle minacce crittografiche, comprese quelle derivanti dai quantum."

Di seguito approfondiremo le "minacce crittografiche" menzionate e le implicazioni che potrebbero avere sulle istituzioni finanziarie nel contesto del quantum computing.