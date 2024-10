Come i DRP, i BCP e gli IRP fanno entrambi parte di una più ampia strategia di disaster recovery su cui un'azienda può fare affidamento per ripristinare le normali operazioni in caso di disastro. I BCP in genere esaminano in modo più ampio le minacce e le opzioni di risoluzione rispetto ai DRP, concentrandosi su ciò di cui un'azienda ha bisogno per ripristinare la connettività. Gli IRP sono un tipo di DRP che si concentra esclusivamente sugli attacchi informatici e sulle minacce ai sistemi IT. Gli IRP delineano chiaramente la risposta alle emergenze in tempo reale di un'organizzazione , dal momento in cui viene rilevata una minaccia fino alla sua mitigazione e risoluzione.