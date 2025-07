Digitalizzazione dell'esperienza di pianificazione PI

La pianificazione dell'incremento dei programmi (PI) è un elemento chiave della metodologia agile aziendale. Sebbene sia stato inizialmente reso popolare dallo Scaled Agile framework (SAFe), che continua a promuovere le best practice relative al concetto, la pianificazione PI ha una consapevolezza universale come attività di pianificazione. È adottata anche da organizzazioni che non hanno aderito pienamente al framework SAFe.

Facendo eco ai principi delle attività agili a livello di team, la pianificazione PI ha inizialmente enfatizzava la collaborazione di persona e l'uso di dispositivi fisici come lavagne e post-it. Il COVID-19 ha accelerato il passaggio alla pianificazione IP remota per permettere alla forza lavoro, ormai completamente da remoto, di continuare lo sviluppo e la fornitura di prodotti digitali. L'efficacia di questi eventi di pianificazione in genere ne risentiva, specialmente gli aspetti collaborativi dell'esperienza.

La maggior parte delle organizzazioni continuerà ad avere un mix di forza lavoro remota, ibrida e in sede. Sebbene i gestori di portfolio e i team di prodotto dispongano di alcuni strumenti approvati in fretta e furia per facilitare le attività di base della pianificazione delle PI, un ritorno completo al lavoro in sede è incerto.



Ciò fa sì che si debba compiere uno sforzo coordinato per esaminare e scegliere la piattaforma ideale per digitalizzare la pianificazione PI, un compito importante per i leader dell'organizzazione. Anche in quelle situazioni in cui la pianificazione PI di persona è possibile per i team di prodotto, la piattaforma giusta migliorerà l'attività, perché può aiutare i vari team a lavorare in modo più agile e a integrare i piani di programma nella più ampia strategia aziendale.