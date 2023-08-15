Sfatiamo i miti sull'osservabilità — Parte 4: L'osservabilità è sempre costosa

Tag
Automazione IT
15 agosto 2023

Tempo di lettura e minuti

Autore

Ajuma Bella Salifu

Product Marketing Manager

Instana

Nella nostra serie di blog, abbiamo finora sfatato i seguenti miti sull'osservabilità:

In questo articolo, ci concentreremo sull'idea sbagliata che "l'osservabilità è sempre costosa". Metteremo in evidenza l'importanza di soluzioni di osservabilità convenienti. Inoltre, esploreremo anche IBM Instana quale vendor di riferimento ed estrarremo insight preziosi da un cliente che ha sostenuto una spesa sostanziale di 65 milioni di dollari e la sua successiva transizione verso un percorso di osservabilità più economico.

Perché si tratta di un mito?

Non è vero che "l'osservabilità è sempre costosa", perché sono disponibili varie opzioni economiche per implementare l'osservabilità nei sistemi moderni.

Prendendo spunto da casi reali, un'importante borsa di criptovalute si era trovata a dover ottimizzare i costi dell'osservabilità preservando gli insight necessari nei propri sistemi. Un post sul blog di Gergely Orosz, ha spiegato come questa azienda abbia accumulato una fattura di 65 milioni di dollari da un provider di osservabilità nel 2022, passando poi dall'utilizzo di uno strumento costoso all'adozione di una soluzione di osservabilità più conveniente. Il post sottolinea la necessità per le aziende di valutare attentamente i propri strumenti di osservabilità, concentrandosi sul valore che forniscono piuttosto che sul solo prezzo. Inoltre, sottolinea l'importanza di un approccio ponderato all'osservabilità per evitare costi fuori controllo.

I fornitori di strumenti di osservabilità sanno bene quanto sia importante soddisfare le esigenze di imprese con budget diversi. Non tutti gli strumenti seguono un modello tariffario basato sui consumi e per i clienti sono disponibili diverse opzioni tra cui scegliere.

IBM Instana, ad esempio, è una piattaforma che offre alternative tariffarie adattabili, tra cui piani di abbonamento strutturati. Questi piani consentono alle aziende di prevedere i costi in base al pacchetto scelto, semplificando la definizione del budget per le iniziative di osservabilità ed evitando spese impreviste.

La realtà: l'osservabilità non deve essere necessariamente costosa, perché ci sono diversi modelli tariffari tra cui scegliere

Vendor come Instana offrono piani di abbonamento trasparenti, mentre gli strumenti open source e le offerte di provider di cloud (ad esempio, Prometheus e Grafana) offrono ulteriori possibilità di risparmio sui costi. Potrebbero richiedere un certo sforzo per la configurazione e la gestione, ma possono essere un'opzione conveniente per adattarsi al tuo budget.

Qualunque cosa tu scelga, assicurati di comprendere il costo totale di proprietà, inclusi lo storage, i costi trimestrali, gli inserimenti e il coinvolgimento degli sviluppatori (ad esempio, quanto tempo e risorse utilizzano gli sviluppatori).

Di seguito sono elencate alcune opzioni a cui prestare attenzione quando si pianifica una soluzione di osservabilità:

  • Piani di abbonamento fissi: le piattaforme e gli strumenti di osservabilità offrono piani di abbonamento fissi che consentono alle aziende di prevedere i costi in anticipo. Questi piani offrono in genere diversi livelli o pacchetti su misura per le esigenze dell'organizzazione. Le aziende possono scegliere il piano più adatto in base a fattori come il volume di dati che devono monitorare, il numero di utenti e le funzionalità richieste. Scopri il modello tariffario di IBM Instana.
  • La democratizzazione dell'osservabilità è un aspetto critico per le organizzazioni moderne che consente ai dipendenti di ottenere insight approfonditi sui loro sistemi e sulle loro operazioni. Scegliendo un fornitore che offre l'accesso gratuito agli utenti aggiuntivi, le aziende possono promuovere la collaborazione, la condivisione delle conoscenze e l'inclusività senza incorrere in ulteriori costi.
  • Soluzioni open source come Prometheus, Grafana ed Elasticsearch offrono funzionalità affidabili di osservabilità senza costi diretti di licenza. Per essere configurati e gestiti richiedono un notevole impegno e competenze tecniche avanzate.
  • Modelli tariffari scalabili: le soluzioni di osservabilità basate su cloud offrono spesso modelli di prezzi scalabili. Questo significa che le aziende possono iniziare con un budget inferiore ed espandere la propria infrastruttura di osservabilità via via che le loro esigenze crescono. Pagando le risorse via via che le utilizzano, le organizzazioni possono ottimizzare i costi garantendo al contempo una copertura sufficiente per soddisfare le proprie esigenze.
  • Personalizzazione e flessibilità: alcune piattaforme di osservabilità consentono la personalizzazione in base alle esigenze specifiche dell'organizzazione. Le aziende possono scegliere di concentrarsi su aree o servizi critici, riducendo i costi inutili.

L'approccio di IBM all'osservabilità aziendale

IBM Instana, la soluzione di osservabilità di IBM, è creata appositamente per il cloud-native ed è progettata per fornire automaticamente e continuamente dati altamente affidabili (ad esempio, granularità di un secondo e tracce end-to-end) nel contesto delle dipendenze logiche e fisiche tra mobile, web, applicazioni e infrastruttura. I nostri clienti sono stati in grado di ottenere risultati tangibili utilizzando l'osservabilità in tempo reale.

Jorge Tome Hernando, Director of IT Architecture, Operations, Security and Workplace di PRISA Tecnologia, dice di Instana: "Instana fornisce una visione completa del funzionamento dei nostri servizi, aiutandoci a raggiungere gli obiettivi di prestazioni, affidabilità e ottimizzazione dei costi".

Se vuoi migliorare le pratiche di osservabilità con una visibilità full stack e la capacità di monitorare le dipendenze cloud in tempo reale, ti invitiamo a richiedere un preventivo.

Prossimo passo

Continua a seguirci nel nostro prossimo blog, dove sfateremo un altro mito comune sull'osservabilità: "È possibile la produttività SRE e DevOps". Scopri i benefici dell'automazione nell'osservabilità e come i clienti di Instana traggono beneficio dall'automazione e dal contesto altamente affidabile.

 
