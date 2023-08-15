Sfatiamo i miti sull'osservabilità — Parte 4: L'osservabilità è sempre costosa

Non è vero che "l'osservabilità è sempre costosa", perché sono disponibili varie opzioni economiche per implementare l'osservabilità nei sistemi moderni.

Prendendo spunto da casi reali, un'importante borsa di criptovalute si era trovata a dover ottimizzare i costi dell'osservabilità preservando gli insight necessari nei propri sistemi. Un post sul blog di Gergely Orosz, ha spiegato come questa azienda abbia accumulato una fattura di 65 milioni di dollari da un provider di osservabilità nel 2022, passando poi dall'utilizzo di uno strumento costoso all'adozione di una soluzione di osservabilità più conveniente. Il post sottolinea la necessità per le aziende di valutare attentamente i propri strumenti di osservabilità, concentrandosi sul valore che forniscono piuttosto che sul solo prezzo. Inoltre, sottolinea l'importanza di un approccio ponderato all'osservabilità per evitare costi fuori controllo.

I fornitori di strumenti di osservabilità sanno bene quanto sia importante soddisfare le esigenze di imprese con budget diversi. Non tutti gli strumenti seguono un modello tariffario basato sui consumi e per i clienti sono disponibili diverse opzioni tra cui scegliere.

IBM Instana, ad esempio, è una piattaforma che offre alternative tariffarie adattabili, tra cui piani di abbonamento strutturati. Questi piani consentono alle aziende di prevedere i costi in base al pacchetto scelto, semplificando la definizione del budget per le iniziative di osservabilità ed evitando spese impreviste.