Sfatiamo i miti sull'osservabilità — Parte 4: L'osservabilità è sempre costosa

In questo articolo, ci concentreremo sull'idea sbagliata che "l'osservabilità è sempre costosa". Metteremo in evidenza l'importanza di soluzioni di osservabilità convenienti. Inoltre, esploreremo anche IBM Instana quale vendor di riferimento ed estrarremo insight preziosi da un cliente che ha sostenuto una spesa sostanziale di 65 milioni di dollari e la sua successiva transizione verso un percorso di osservabilità più economico.
Non è vero che "l'osservabilità è sempre costosa", perché sono disponibili varie opzioni economiche per implementare l'osservabilità nei sistemi moderni.
Prendendo spunto da casi reali, un'importante borsa di criptovalute si era trovata a dover ottimizzare i costi dell'osservabilità preservando gli insight necessari nei propri sistemi. Un post sul blog di Gergely Orosz, ha spiegato come questa azienda abbia accumulato una fattura di 65 milioni di dollari da un provider di osservabilità nel 2022, passando poi dall'utilizzo di uno strumento costoso all'adozione di una soluzione di osservabilità più conveniente. Il post sottolinea la necessità per le aziende di valutare attentamente i propri strumenti di osservabilità, concentrandosi sul valore che forniscono piuttosto che sul solo prezzo. Inoltre, sottolinea l'importanza di un approccio ponderato all'osservabilità per evitare costi fuori controllo.
I fornitori di strumenti di osservabilità sanno bene quanto sia importante soddisfare le esigenze di imprese con budget diversi. Non tutti gli strumenti seguono un modello tariffario basato sui consumi e per i clienti sono disponibili diverse opzioni tra cui scegliere.
IBM Instana, ad esempio, è una piattaforma che offre alternative tariffarie adattabili, tra cui piani di abbonamento strutturati. Questi piani consentono alle aziende di prevedere i costi in base al pacchetto scelto, semplificando la definizione del budget per le iniziative di osservabilità ed evitando spese impreviste.
Vendor come Instana offrono piani di abbonamento trasparenti, mentre gli strumenti open source e le offerte di provider di cloud (ad esempio, Prometheus e Grafana) offrono ulteriori possibilità di risparmio sui costi. Potrebbero richiedere un certo sforzo per la configurazione e la gestione, ma possono essere un'opzione conveniente per adattarsi al tuo budget.
Qualunque cosa tu scelga, assicurati di comprendere il costo totale di proprietà, inclusi lo storage, i costi trimestrali, gli inserimenti e il coinvolgimento degli sviluppatori (ad esempio, quanto tempo e risorse utilizzano gli sviluppatori).
Di seguito sono elencate alcune opzioni a cui prestare attenzione quando si pianifica una soluzione di osservabilità:
IBM Instana, la soluzione di osservabilità di IBM, è creata appositamente per il cloud-native ed è progettata per fornire automaticamente e continuamente dati altamente affidabili (ad esempio, granularità di un secondo e tracce end-to-end) nel contesto delle dipendenze logiche e fisiche tra mobile, web, applicazioni e infrastruttura. I nostri clienti sono stati in grado di ottenere risultati tangibili utilizzando l'osservabilità in tempo reale.
Jorge Tome Hernando, Director of IT Architecture, Operations, Security and Workplace di PRISA Tecnologia, dice di Instana: "Instana fornisce una visione completa del funzionamento dei nostri servizi, aiutandoci a raggiungere gli obiettivi di prestazioni, affidabilità e ottimizzazione dei costi".
Se vuoi migliorare le pratiche di osservabilità con una visibilità full stack e la capacità di monitorare le dipendenze cloud in tempo reale, ti invitiamo a richiedere un preventivo.
