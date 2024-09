Instana offre varie opzioni di supporto, tra cui documentazione completa, forum della community per il supporto peer-to-peer e condivisione delle conoscenze, nonché canali di assistenza clienti diretti per assistenza in caso di problemi o domande. Queste opzioni di supporto ti assicurano l'accesso alle risorse e all'assistenza di cui hai bisogno per utilizzare al meglio le soluzioni di Instana.