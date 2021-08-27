Le operazioni dati sono il processo di assemblaggio dell'infrastruttura per generare e elaborare dati, oltre a mantenerli. È anche il nome del team che svolge (o dovrebbe fare) questo lavoro: data operazioni o DataOps. Cosa fa DataOps? Ebbene, se la sua azienda gestisce delle pipeline di dati, il lancio di un team con questo nome per gestire tali pipeline può apportare un elemento di organizzazione e controllo che altrimenti manca.

DataOps non è destinato solo alle aziende che vendono i propri dati. La storia recente ha dimostrato che è necessario un team per le operazioni sui dati, a prescindere dalla provenienza o dall'utilizzo dei dati stessi. Cliente interno o cliente esterno, è la stessa cosa. È necessario un team per costruire (o, per essere più precisi, ereditare e poi ricostruire) le pipeline. Dovrebbero essere le stesse persone (o, per molte organizzazioni, le stesse persone) che implementano strumenti diobservability e tracciamento e monitorano la qualità dei dati attraverso i suoi quattro attributi.

E, naturalmente, le persone che hanno costruito la pipeline dovrebbero essere le stesse che ricevono il temuto avviso PagerDuty quando un dashboard è inattivo, non perché sia punitivo, ma perché è educativo. Quando hanno qualcosa in gioco, le persone costruiscono in modo diverso. È un buon incentivo e consente una migliore risoluzione dei problemi e una risoluzione più rapida.

Infine, ma non meno importante, il team addetto alle operazioni sui dati ha bisogno di una missione, che trascenda il semplice "spostamento dei dati" dal punto A al punto B. Ed è per questo che la parte "operazioni" del titolo è così importante.