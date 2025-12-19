È in corso una profonda correzione, in quanto le organizzazioni investono miliardi nelle iniziative sui dati. Secondo i dati del prossimo sondaggio dell'IBM Institute of Business Value, circa il 13% dei budget IT sarà destinato alla strategia dei dati nel 2025, rispetto al 4% del 2022. Allo stesso modo, l'82% dei chief data officer intervistati dichiara di assumere per ruoli che l'anno scorso non addirittura esistevano.



L'obiettivo, ovviamente, è quello di arricchire la propria AI con il tipo di dati proprietari e affidabili che rendono unica l'azienda. Quando tu o i tuoi clienti sollecitate l'AI, questa dovrebbe restituire informazioni contestualmente pertinenti e coerenti con gli obiettivi, i valori e gli obblighi normativi della tua organizzazione. L'agentic AI aumenta ulteriormente la posta in gioco. Quando metti in movimento un agente e gli dai il potere di prendere decisioni e perseguire obiettivi espliciti, devi essere sicuro che conosca la tua azienda e la sua cultura, i tuoi dati, a fondo.

Per avere successo, gli agenti hanno bisogno di dati di qualità, che, secondo The Data Management Association, devono essere accurati, completi, coerenti, tempestivi, unici e validi. IBM aggiunge una settima dimensione della qualità dei dati, l'omogeneità, che rappresenta una misura della qualità che garantisce che vari dati possano essere armonizzati per un'interpretazione coerente e arricchiti per la comprensione semantica.

Mantenere la qualità dei dati non è facile, soprattutto nell'era degli zettabyte. Le verifiche manuali in ambito di qualità sono lunghe, soggette a errori e richiedono una scala di professionisti dei dati che semplicemente non esiste, in un contesto di persistente carenza di talenti.

Le organizzazioni hanno tentato di colmare questo divario creando in modo precario stack di dati che poi crollano con data warehouse, data lake e strumenti di integrazione. Patch, dashboard e script aggiungono ulteriore complessità. L'approccio ad hoc porta troppo spesso a un debito tecnico che si accumula costantemente e in modo imprevedibile. L'innovazione passa in secondo piano quando il personale IT si limita a svolgere attività di semplice manutenzione, riversando la propria produttività nelle incrinature del patrimonio di dati.

Cosa possiamo fare adesso?