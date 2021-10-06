Le cause principali sono la fine del percorso. Dovrebbero essere l'evento originale nella linea di causalità, il primo domino, per così dire, e soprattutto spiegare il problema. Se la causa principale del problema con i dati non si verifica, non dovrebbe farlo nemmeno una delle cause prossimali. È direttamente causale per tutti loro.

Le cause principali, ovviamente, non sono sempre chiare e le correlazioni non sono sempre esatte. Se non ti senti sicuro della tua risposta, un modo probabilistico per scoprire il tuo vero punteggio di fiducia è provare questo esperimento mentale: supponiamo che il tuo capo ti dica che il tuo team punterà tutto sulla tua ipotesi e che nessuno la verificherà prima che entri in produzione, e che il tuo nome sarà ovunque. Se è sbagliato, è tutta colpa tua. Da 0 a 100, quale punteggio di sicurezza assegneresti alla tua ipotesi? Se è inferiore a 70, continua a indagare.

Le cause principali comuni dei problemi relativi ai dati includono:

1. Errore dell'utente: iniziamo con gli errori dell'utente perché sono comuni. Forse qualcuno ha inserito uno schema sbagliato o un valore sbagliato, il che significa che la pipeline non legge i dati, oppure ha fatto la cosa giusta con valori sbagliati, e ora si è verificato un fallimento dell'attività.

2. Dati etichettati in modo errato: a volte le righe si spostano su una tabella e le etichette giuste vengono applicate alle colonne sbagliate.

3. Il partner di dati ha saltato una consegna: anche questo è molto comune. Si può costruire un sistema a prova di proiettile, ma non si può controllare ciò che non si può vedere e se i problemi dei dati si trovano nei dati di origine, questo causerà un comportamento errato di pipeline perfettamente valide.

4. C'è un bug nel codice: è comune quando c'è una nuova versione della pipeline. È possibile scoprirlo abbastanza rapidamente con software di versioning come Git o GitLab. Confronta il codice di produzione con una versione precedente ed esegui un test con quella versione precedente.

5. Errore dei dati OCR: il tuo scanner ottico legge i dati in modo errato, portando a valori strani (o mancanti).

6. Problema di dati obsoleti: il set di dati è talmente datato da non essere più valido.

7. Problema di dati duplicati: spesso un fornitore non è stato in grado di consegnare i dati e quindi la pipeline ha eseguito i dati della settimana precedente.

8. Problema di autorizzazione: la pipeline è fallita perché il sistema non aveva l'autorizzazione a prelevare i dati o a eseguire una trasformazione.

9. Errore di infrastruttura: forse hai raggiunto il limite di memoria o chiamate API disponibili, il cluster Apache Spark non è stato eseguito, o il tuo data warehouse è insolitamente lento, causando l'esecuzione senza i dati.

10. Modifiche alla pianificazione: qualcuno (o qualcosa) ha modificato la pianificazione e questo ha causato il mancato funzionamento o la mancata esecuzione della pipeline.

11. Set di dati distorti: molto difficile da risolvere. Non esiste un modo efficace per scoprirlo, se non eseguendo alcuni test per verificare se i dati sono anomali rispetto a un set di dati reale simile, oppure scoprendo come sono stati raccolti o generati.

12. Guasto dell'orchestratore: il tuo pianificatore della pipeline non ha pianificato o eseguito il lavoro.

13. Fantasma nella macchina (dati ex machina): è impossibile da prevedere. È difficile ammetterlo, ma per alcune cose è vero. La cosa migliore che puoi fare è documentare ed essere pronto per la prossima volta, quando potrai raccogliere più dati e iniziare a tracciare correlazioni.

E poi, ovviamente, c'è la realtà in cui la causa principale non è del tutto chiara. Molte cose sono correlate e probabilmente interdipendenti, ma non esiste una risposta univoca e, dopo aver apportato le modifiche, hai risolto il problema dei dati, anche se non sei sicuro del perché.

In questi casi, come in qualsiasi altro, annota la tua ipotesi nel registro e, quando puoi, continua a testare i dati storici e stai attento a nuovi problemi e cause più esplicative.