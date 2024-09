Il ritmo moderno della creazione dei dati è impressionante. L'organizzazione media produce dati costantemente, forse anche in modo continuo, e presto investirà in server per fornire un ampio spazio di storage per tali informazioni. Col tempo, e probabilmente prima del previsto, l'organizzazione accumula più dati e diventa troppo grande per quel server, quindi investe in più server. Oppure la stessa azienda potrebbe collegarsi a un data center, costruito per ospitare magazzini di informazioni ancora più grandi.

Ma la creazione di nuovi dati non rallenta mai per molto. E se un'organizzazione prende le sue nuove metriche ed esegue un'analisi approfondita dei dati su di esse, un risultato sarà che verranno creati ancora più dati da quell'analisi. A un certo punto, gli asset del data center dell'organizzazione potrebbero superare anche quello spazio di storage e l'azienda dovrà utilizzare più data center. Oppure diversi reparti all'interno dell'azienda potrebbero scegliere di utilizzare altri data center per determinati workload informativi, anche se tale azione ignora le best practice.

Indipendentemente dalla loro origine, ci sono problemi come la proliferazione dei server che sono dovuti alla conservazione delle informazioni in luoghi fisici diversi. Si tratta in gran parte di problemi d'inefficienza che richiedono una soluzione in grado di semplificare i processi di storage dei dati e di mantenere le risorse dati di un'azienda organizzate in modo sicuro all'interno di un framework logico. Ecco perché le aziende necessitano di un'efficace strategia di consolidamento del data center.