Il futuro della distribuzione delle applicazioni inizia con la modernizzazione

IDC stima che entro il 2025 verranno realizzati 750 milioni di applicazioni cloud-native. Dove e come queste applicazioni vengono implementate influenzerà il time-to-market e la realizzazione del valore. La realtà è che il panorama applicativo è complesso e sfida le imprese a mantenere e modernizzare l'infrastruttura esistente, offrendo al contempo nuove funzionalità cloud-native. Tre dirigenti su quattro hanno segnalato sistemi diversi nelle loro organizzazioni e che la mancanza di competenze, risorse e pratiche operative comuni mette a dura prova gli obiettivi aziendali.
I dirigenti sanno che devono modernizzarsi. L'83% dei dirigenti IT ritiene che la modernizzazione sia centrale nella strategia dell'organizzazione, ma solo il 27% afferma che le loro organizzazioni hanno modernizzato i workflow (inclusi applicazioni, dati e sistemi sottostanti). Tuttavia, è chiaro che i CIO che danno priorità alla modernizzazione ottengono maggiori ritorni dalla business transformation.
Il software è diventato l'ancora di salvezza di tutti i domini. L'effetto è aumentato esponenzialmente con l'avvento di AI, ML, hybrid cloud, DevSecOps e ci sono altri progressi in arrivo. Le organizzazioni devono stare al passo con la tecnologia di oggi per poter innovare e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti.
Ogni organizzazione cerca di eccellere adottando pratiche software moderne e innovative, non solo per crescere, ma per sopravvivere. Molte organizzazioni sono scomparse dalla mappa tecnologica a causa del mancato adattamento e della rapidità nell'adozione dell'innovazione.
Il mondo sta cambiando rapidamente e la tecnologia è il principale facilitatore di questo cambiamento. Le organizzazioni hanno bisogno di piena flessibilità per affrontare domande importanti, tra cui:
Se le tue risposte alle domande precedenti sono negative, allora stai perdendo terreno rispetto ai tuoi concorrenti. Adotta strumenti per sviluppatori e processi agili per aumentare la velocità e aiutarti ad indirizzo questi problemi.
Ridurre i costi di produzione aiuta a favorire l'agilità riallineandosi prima ai nuovi obiettivi aziendali. È fondamentale risparmiare sui costi in tutto: l'automazione aiuterà a favorire una vita più rapida delle funzionalità, cicli di feedback più rapidi, tempi di attesa e coordinamento minori, framework di test di alta qualità, piattaforme resilienti, aggiornamenti facili e veloci, zero tempi di inattività, tra gli altri.
Oltre ai metodi tradizionali di riduzione dei costi, affrontare la sostenibilità è emerso come una parte essenziale degli approcci moderni alla riduzione dei costi. Entro il 2027, il 25% dei CIO riceverà una retribuzione legata al loro impatto sulla tecnologia sostenibile.
La modernizzazione può affrontare sostanzialmente gli obiettivi di sostenibilità. Ridurre la dipendenza dall'hardware, aumentare l'uso di infrastrutture auto-provisioned e sfruttare componenti e moduli riutilizzabili sono modi concreti per migliorare l'impatto sull'ambiente.
Tutte le versioni legacy sono intrinsecamente rischiose a causa di un ciclo di rilascio più lungo. I rischi della mancata modernizzazione delle applicazioni includono un aumento dei tempi di inattività, unito a un tempo di risposta limitato e lento alle esigenze dei clienti in rapida evoluzione. I tempi di inattività e i rilasci lenti possono avere un enorme impatto sull'economia di un'organizzazione e rischiano di compromettere le relazioni con i clienti. Le tue applicazioni esistenti rappresentano anche una parte importante del debito tecnico della tua organizzazione, con architetture monolitiche e processi di sviluppo. E in molti casi mancano sviluppatori competenti che sappiano come aggiornarle e realizzarle.
In un sondaggio, il 41% dei partecipanti ha selezionato come priorità assoluta "Riduzione del debito tecnologico/Aggiornamento dei sistemi legacy". Anche il debito tecnico è molto costoso e aumenta con il tempo. Ad esempio, il costo del debito tecnico negli Stati Uniti è stato di 1,52 trilioni di dollari nel 2022.
Le caratteristiche più brillanti si prendono la ribalta, mentre il debito tecnico viene spinto in fondo ai backlog. Gradualmente, il debito tecnico ostacola lo sviluppo delle nuove funzionalità, aumentando così il rischio e i costi delle correzioni.
La modernizzazione del tempo di esecuzione è un passo importante per arginare questi problemi. Richiede una configurazione minima. Supporta il futureproofing, consentendo una facile progressione verso i container e i microservizi.
Nel settore del software sta emergendo una verità: una buona Esperienza per gli sviluppatori porta a un'ottima esperienza del cliente.
Entro il 2026, circa l'80% delle organizzazioni di ingegneria del software istituirà team di piattaforma come fornitori interni di servizi, componenti e strumenti riutilizzabili per la distribuzione delle applicazioni. Molte organizzazioni stanno concentrando i loro sforzi per migliorare l'esperienza degli sviluppatori, rendendola più agile e reattiva.
Ciò riduce anche il carico cognitivo e collega il morale degli sviluppatori al valore aziendale. Le poche aree che danno ottimi risultati sono la frammentazione di architetture complesse, l'aumento dell'uso di strumenti e processi di sviluppo moderni e la creazione di piattaforme interne con componenti configurabili riutilizzabili.
IBM® Cloud Pak for Applications (CP4Apps) offre un set di servizi per applicazioni hybrid cloud end-to-end, fornendo la massima flessibilità per le implementazioni, la creazione di nuove applicazioni cloud-native, il refactoring e il re-platforming delle applicazioni esistenti. Ti aiuterà nel percorso di modernizzazione dell'applicazione offrendo i seguenti vantaggi:
IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) offre un set completo di prodotti e funzionalità integrate che aiutano le organizzazioni a modernizzare continuamente le loro applicazioni esistenti e innovare con nuovi microservizi cloud-native:
Diamo un'occhiata ai dettagli:
Ora, diamo un'occhiata a IBM® WebSphere Liberty, uno dei runtime disponibili in CP4Apps. È un runtime Java leggero e veloce. I vantaggi fondamentali di Liberty includono:
Benefici medi annuali per organizzazione:
|Categoria
|Per organizzazione
|Vantaggi per gli sviluppatori
|11.795.139 USD
|Vantaggi per il personale
|2.435.714 USD
|Vantaggi per la produttività aziendale
|630.070 USD
|Riduzione dei costi IT
|630.070 USD
|Risparmio totale sui costi
|USD 15.573.597
I clienti di Cloud Pak for Applications sono entusiasti dei benefici che stanno riscontrando con Liberty nei loro sforzi di modernizzazione:
Lavoriamo insieme per ottenere un landscape di applicazioni che si trasforma insieme al tuo business.
