Il futuro della distribuzione delle applicazioni inizia con la modernizzazione

Impiegati d'ufficio in una sala conferenze

IDC stima che entro il 2025 verranno realizzati 750 milioni di applicazioni cloud-native. Dove e come queste applicazioni vengono implementate influenzerà il time-to-market e la realizzazione del valore. La realtà è che il panorama applicativo è complesso e sfida le imprese a mantenere e modernizzare l'infrastruttura esistente, offrendo al contempo nuove funzionalità cloud-native. Tre dirigenti su quattro hanno segnalato sistemi diversi nelle loro organizzazioni e che la mancanza di competenze, risorse e pratiche operative comuni mette a dura prova gli obiettivi aziendali.

I dirigenti sanno che devono modernizzarsi. L'83% dei dirigenti IT ritiene che la modernizzazione sia centrale nella strategia dell'organizzazione, ma solo il 27% afferma che le loro organizzazioni hanno modernizzato i workflow (inclusi applicazioni, dati e sistemi sottostanti). Tuttavia, è chiaro che i CIO che danno priorità alla modernizzazione ottengono maggiori ritorni dalla business transformation.

I CIO possono abilitare la modernizzazione delle applicazioni attraverso diversi fattori

1. Accesso a nuove innovazioni software:

Il software è diventato l'ancora di salvezza di tutti i domini. L'effetto è aumentato esponenzialmente con l'avvento di AI, ML, hybrid cloud, DevSecOps e ci sono altri progressi in arrivo. Le organizzazioni devono stare al passo con la tecnologia di oggi per poter innovare e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti.

Ogni organizzazione cerca di eccellere adottando pratiche software moderne e innovative, non solo per crescere, ma per sopravvivere. Molte organizzazioni sono scomparse dalla mappa tecnologica a causa del mancato adattamento e della rapidità nell'adozione dell'innovazione.

2. Velocità e agilità migliorate:

Il mondo sta cambiando rapidamente e la tecnologia è il principale facilitatore di questo cambiamento. Le organizzazioni hanno bisogno di piena flessibilità per affrontare domande importanti, tra cui:

  1. Quanto in anticipo puoi testare la tua ipotesi (ad esempio quante aree geografiche o quali persone utenti)?
  2. Quanto velocemente è possibile introdurre le funzionalità sul mercato (dal concept alla produzione) e battere la concorrenza?
  3. Come puoi reagire in modo efficiente alle mutevoli condizioni del mercato?
  4. Come puoi ottenere prima il valore della tua innovazione?
  5. Come puoi continuare a innovare in modo coerente, offrendo al contempo valore?
  6. Quanto è efficiente il tuo processo di rilascio?

Se le tue risposte alle domande precedenti sono negative, allora stai perdendo terreno rispetto ai tuoi concorrenti. Adotta strumenti per sviluppatori e processi agili per aumentare la velocità e aiutarti ad indirizzo questi problemi.

3. Consegna di valore e riduzione dei costi aziendali

Ridurre i costi di produzione aiuta a favorire l'agilità riallineandosi prima ai nuovi obiettivi aziendali. È fondamentale risparmiare sui costi in tutto: l'automazione aiuterà a favorire una vita più rapida delle funzionalità, cicli di feedback più rapidi, tempi di attesa e coordinamento minori, framework di test di alta qualità, piattaforme resilienti, aggiornamenti facili e veloci, zero tempi di inattività, tra gli altri.

Oltre ai metodi tradizionali di riduzione dei costi, affrontare la sostenibilità è emerso come una parte essenziale degli approcci moderni alla riduzione dei costi. Entro il 2027, il 25% dei CIO riceverà una retribuzione legata al loro impatto sulla tecnologia sostenibile.

La modernizzazione può affrontare sostanzialmente gli obiettivi di sostenibilità. Ridurre la dipendenza dall'hardware, aumentare l'uso di infrastrutture auto-provisioned e sfruttare componenti e moduli riutilizzabili sono modi concreti per migliorare l'impatto sull'ambiente.

4. Riduzione del rischio e del debito tecnico:

Tutte le versioni legacy sono intrinsecamente rischiose a causa di un ciclo di rilascio più lungo. I rischi della mancata modernizzazione delle applicazioni includono un aumento dei tempi di inattività, unito a un tempo di risposta limitato e lento alle esigenze dei clienti in rapida evoluzione. I tempi di inattività e i rilasci lenti possono avere un enorme impatto sull'economia di un'organizzazione e rischiano di compromettere le relazioni con i clienti. Le tue applicazioni esistenti rappresentano anche una parte importante del debito tecnico della tua organizzazione, con architetture monolitiche e processi di sviluppo. E in molti casi mancano sviluppatori competenti che sappiano come aggiornarle e realizzarle.

In un sondaggio, il 41% dei partecipanti ha selezionato come priorità assoluta "Riduzione del debito tecnologico/Aggiornamento dei sistemi legacy". Anche il debito tecnico è molto costoso e aumenta con il tempo. Ad esempio, il costo del debito tecnico negli Stati Uniti è stato di 1,52 trilioni di dollari nel 2022.

Le caratteristiche più brillanti si prendono la ribalta, mentre il debito tecnico viene spinto in fondo ai backlog. Gradualmente, il debito tecnico ostacola lo sviluppo delle nuove funzionalità, aumentando così il rischio e i costi delle correzioni.

La modernizzazione del tempo di esecuzione è un passo importante per arginare questi problemi. Richiede una configurazione minima. Supporta il futureproofing, consentendo una facile progressione verso i container e i microservizi.

5. Esperienza dello sviluppatore:

Nel settore del software sta emergendo una verità: una buona Esperienza per gli sviluppatori porta a un'ottima esperienza del cliente.

Entro il 2026, circa l'80% delle organizzazioni di ingegneria del software istituirà team di piattaforma come fornitori interni di servizi, componenti e strumenti riutilizzabili per la distribuzione delle applicazioni. Molte organizzazioni stanno concentrando i loro sforzi per migliorare l'esperienza degli sviluppatori, rendendola più agile e reattiva.

Ciò riduce anche il carico cognitivo e collega il morale degli sviluppatori al valore aziendale. Le poche aree che danno ottimi risultati sono la frammentazione di architetture complesse, l'aumento dell'uso di strumenti e processi di sviluppo moderni e la creazione di piattaforme interne con componenti configurabili riutilizzabili.

Adotta la tecnologia e gli strumenti giusti per avere successo

IBM® Cloud Pak for Applications (CP4Apps) offre un set di servizi per applicazioni hybrid cloud end-to-end, fornendo la massima flessibilità per le implementazioni, la creazione di nuove applicazioni cloud-native, il refactoring e il re-platforming delle applicazioni esistenti. Ti aiuterà nel percorso di modernizzazione dell'applicazione offrendo i seguenti vantaggi:

IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) offre un set completo di prodotti e funzionalità integrate che aiutano le organizzazioni a modernizzare continuamente le loro applicazioni esistenti e innovare con nuovi microservizi cloud-native:

  • Runtime completi che supportano VM e container per applicazioni Java
  • Strumenti basati sull'AI per rifattorizzare le app: Transformation Advisor, Mono2Micro, Migration Toolkit
  • Piattaforma basata su Kubernetes (OpenShift) che supporta on-premise e cloud

Diamo un'occhiata ai dettagli:

  • Tempi di esecuzione dell'applicazione a tua scelta come IBM® WebSphere Application Server (WAS), IBM® WAS ND, IBM WebSphere Liberty, Open Liberty, Red Hat JBoss EAP, Quarkus, Tomcat e altri
  • Framework e tecnologie come Red Hat Data Grid, Node.js, OpenJDK, Spring Boot e altro ancora
  • Strumenti di modernizzazione delle applicazioni, tra cui IBM® Transformation Advisor, IBM® Mono2Micro, IBM® WebSphere Migration Tool Kit e Red Hat Migration Tool Kit for Applications
  • Piattaforma container Kubernetes open source Red Hat OpenShift

Ora, diamo un'occhiata a IBM® WebSphere Liberty, uno dei runtime disponibili in CP4Apps. È un runtime Java leggero e veloce. I vantaggi fondamentali di Liberty includono:

  • Ottieni tempi di avvio più rapidi con scalabilità on-demand: con "InstantOn" che offre tempi di lancio per applicazioni 10 volte più rapide rispetto a Java standard. Liberty InstantOn è anche ideale per architetture applicative serverless e guidate da eventi, consentendo una rapida scalabilità in base alla domanda.
  • Elimina il debito tecnico e riduci il "tempo medio di recupero" con Zero Migration: Liberty è l'unico runtime Java che permette di mantenere l'ultima versione senza il nuovo codice o configurazione e senza i costi di migrazione o tempi di inattività. Aiuta anche a ridurre al minimo il debito tecnico.
  • Collega ovunque: Liberty è compatibile con diverse applicazioni/architetture: monoliti, macroservizi o microservizi
  • Aumenta la produttività e risparmiare sui costi

Benefici medi annuali per organizzazione:

CategoriaPer organizzazione
Vantaggi per gli sviluppatori 11.795.139 USD
Vantaggi per il personale2.435.714 USD
Vantaggi per la produttività aziendale630.070 USD
Riduzione dei costi IT630.070 USD
Risparmio totale sui costiUSD 15.573.597
Scorri per visualizzare la tabella completa

I clienti di Cloud Pak for Applications sono entusiasti dei benefici che stanno riscontrando con Liberty nei loro sforzi di modernizzazione:

  • Capacità di andare sul mercato più rapidamente, organizzazione assicurativa: "Un grande beneficio è che possiamo andare sul mercato più velocemente perché Liberty è leggera. La mia organizzazione è in grado di sviluppare soluzioni e funzionalità più rapidamente."
  • Efficienza dei costi dall'approccio basato su container, Organizzazione: «Il vantaggio principale che abbiamo trovato è una maggiore efficienza dell'infrastruttura spostando i workload su Liberty. Siamo stati in grado di ridurre l'infrastruttura del 50%. È stato un enorme cambiamento rispetto ai server tradizionali»

Lavoriamo insieme per ottenere un landscape di applicazioni che si trasforma insieme al tuo business.

 

