Il futuro della distribuzione delle applicazioni inizia con la modernizzazione

1. Accesso a nuove innovazioni software:

Il software è diventato l'ancora di salvezza di tutti i domini. L'effetto è aumentato esponenzialmente con l'avvento di AI, ML, hybrid cloud, DevSecOps e ci sono altri progressi in arrivo. Le organizzazioni devono stare al passo con la tecnologia di oggi per poter innovare e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti.

Ogni organizzazione cerca di eccellere adottando pratiche software moderne e innovative, non solo per crescere, ma per sopravvivere. Molte organizzazioni sono scomparse dalla mappa tecnologica a causa del mancato adattamento e della rapidità nell'adozione dell'innovazione.

2. Velocità e agilità migliorate:

Il mondo sta cambiando rapidamente e la tecnologia è il principale facilitatore di questo cambiamento. Le organizzazioni hanno bisogno di piena flessibilità per affrontare domande importanti, tra cui:

Quanto in anticipo puoi testare la tua ipotesi (ad esempio quante aree geografiche o quali persone utenti)? Quanto velocemente è possibile introdurre le funzionalità sul mercato (dal concept alla produzione) e battere la concorrenza? Come puoi reagire in modo efficiente alle mutevoli condizioni del mercato? Come puoi ottenere prima il valore della tua innovazione? Come puoi continuare a innovare in modo coerente, offrendo al contempo valore? Quanto è efficiente il tuo processo di rilascio?

Se le tue risposte alle domande precedenti sono negative, allora stai perdendo terreno rispetto ai tuoi concorrenti. Adotta strumenti per sviluppatori e processi agili per aumentare la velocità e aiutarti ad indirizzo questi problemi.

3. Consegna di valore e riduzione dei costi aziendali

Ridurre i costi di produzione aiuta a favorire l'agilità riallineandosi prima ai nuovi obiettivi aziendali. È fondamentale risparmiare sui costi in tutto: l'automazione aiuterà a favorire una vita più rapida delle funzionalità, cicli di feedback più rapidi, tempi di attesa e coordinamento minori, framework di test di alta qualità, piattaforme resilienti, aggiornamenti facili e veloci, zero tempi di inattività, tra gli altri.

Oltre ai metodi tradizionali di riduzione dei costi, affrontare la sostenibilità è emerso come una parte essenziale degli approcci moderni alla riduzione dei costi. Entro il 2027, il 25% dei CIO riceverà una retribuzione legata al loro impatto sulla tecnologia sostenibile.

La modernizzazione può affrontare sostanzialmente gli obiettivi di sostenibilità. Ridurre la dipendenza dall'hardware, aumentare l'uso di infrastrutture auto-provisioned e sfruttare componenti e moduli riutilizzabili sono modi concreti per migliorare l'impatto sull'ambiente.

4. Riduzione del rischio e del debito tecnico:

Tutte le versioni legacy sono intrinsecamente rischiose a causa di un ciclo di rilascio più lungo. I rischi della mancata modernizzazione delle applicazioni includono un aumento dei tempi di inattività, unito a un tempo di risposta limitato e lento alle esigenze dei clienti in rapida evoluzione. I tempi di inattività e i rilasci lenti possono avere un enorme impatto sull'economia di un'organizzazione e rischiano di compromettere le relazioni con i clienti. Le tue applicazioni esistenti rappresentano anche una parte importante del debito tecnico della tua organizzazione, con architetture monolitiche e processi di sviluppo. E in molti casi mancano sviluppatori competenti che sappiano come aggiornarle e realizzarle.

In un sondaggio, il 41% dei partecipanti ha selezionato come priorità assoluta "Riduzione del debito tecnologico/Aggiornamento dei sistemi legacy". Anche il debito tecnico è molto costoso e aumenta con il tempo. Ad esempio, il costo del debito tecnico negli Stati Uniti è stato di 1,52 trilioni di dollari nel 2022.

Le caratteristiche più brillanti si prendono la ribalta, mentre il debito tecnico viene spinto in fondo ai backlog. Gradualmente, il debito tecnico ostacola lo sviluppo delle nuove funzionalità, aumentando così il rischio e i costi delle correzioni.

La modernizzazione del tempo di esecuzione è un passo importante per arginare questi problemi. Richiede una configurazione minima. Supporta il futureproofing, consentendo una facile progressione verso i container e i microservizi.

5. Esperienza dello sviluppatore:

Nel settore del software sta emergendo una verità: una buona Esperienza per gli sviluppatori porta a un'ottima esperienza del cliente.

Entro il 2026, circa l'80% delle organizzazioni di ingegneria del software istituirà team di piattaforma come fornitori interni di servizi, componenti e strumenti riutilizzabili per la distribuzione delle applicazioni. Molte organizzazioni stanno concentrando i loro sforzi per migliorare l'esperienza degli sviluppatori, rendendola più agile e reattiva.

Ciò riduce anche il carico cognitivo e collega il morale degli sviluppatori al valore aziendale. Le poche aree che danno ottimi risultati sono la frammentazione di architetture complesse, l'aumento dell'uso di strumenti e processi di sviluppo moderni e la creazione di piattaforme interne con componenti configurabili riutilizzabili.