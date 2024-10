L'interesse per le reti 5G e per i dispositivi e le applicazioni che vengono eseguiti su di esse è comprensibilmente alto sia tra i consumatori che tra i leader aziendali. Secondo questo recente white paper IDC (link esterno a ibm.com), solo negli Stati Uniti, si prevedeva la spedizione di quasi 120 milioni di dispositivi 5G entro la fine del 2023, con un aumento del 9,3% rispetto all'anno precedente. Entro il 2027, l'ultimo anno coperto dal report, si prevede che verranno spedite 155 milioni di unità, che rappresentano un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,4%.

Sebbene gli stessi numeri non siano disponibili in tutto il mondo, un report di Statista (link esterno a ibm.com) fissa la penetrazione globale degli smartphone compatibili con il 5G al 59% nel 2023, con una previsione di superamento dell'82% entro il 2027.

Ma andando oltre i numeri, cosa significa veramente questo aumento di interesse? A volte, con le nuove tecnologie, può essere difficile separare ciò che è reale da tutta l'emozione. Ecco uno sguardo più da vicino ad alcune aree in cui il 5G dovrebbe avere un impatto e ai probabili cambiamenti che apporterà.

Assistenza sanitaria

Nel settore sanitario, il 5G sta già consentendo una maggiore efficienza, insight più approfonditi dai dati e miglioramenti nei risultati dei pazienti. La sua bassa latenza, l'alta velocità e la maggiore larghezza di banda aiuteranno i medici a scoprire nuovi trattamenti, eseguire procedure critiche da remoto utilizzando la robotica e accedere alle informazioni sui pazienti sul campo, indipendentemente da dove si trovino.

Più specificamente, il 5G continuerà a fare quanto segue:

Aumentare il numero di dispositivi IoT utilizzati per monitorare da remoto la salute dei pazienti.

Fornire una connettività affidabile con risultati in tempo reale, consentendo al personale di prendere decisioni più rapide e informate sulla cura del paziente.

Trasmettere foto e video HD, come radiografie e mammografie, in modo rapido e sicuro, così che i risultati possano essere letti da remoto.

Supply chain

Con la diffusione della connettività 5G, le supply chain di tutto il mondo trarranno beneficio dalle sue velocità fulminee e dalla sua maggiore affidabilità. Poiché le reti da cui dipende il commercio globale sono sempre più digitalizzate, dipendono più che mai dalle capacità di trasmissione dati ad alta velocità e dalle velocità del 5G per funzionare. Maggiore è la digitalizzazione e l'automazione in una supply chain, più il 5G può essere utilizzato per aumentare l'efficienza, ridurre i costi e aumentare la sicurezza.

Oggi, il servizio 5G è già utilizzato in aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e altri hub logistici critici per l'infrastruttura della supply chain, ma il suo potenziale è stato a malapena sfruttato. Presto, ci si aspetta che la connettività 5G svolga un ruolo più importante nel migliorare sia il dipendente che l'esperienza del cliente. I programmi già in fase di sperimentazione includono dispositivi IoT, come sensori da scaffale che rilevano quando un articolo è esaurito e lo riordinano immediatamente, casse senza cassiere e telecamere HD e droni per sostituire le guardie di sicurezza.

Reti wireless fisse

Il concetto di connessioni wireless "fisse", ovvero una connessione Internet che offre un'esperienza wireless senza interruzioni in una casa o in azienda tramite onde radio anziché via cavo o fibra, può aiutare a fornire Internet a basso costo a più persone e luoghi. In un ecosistema 5G fisso, un'antenna è collegata a una casa o a un luogo di lavoro che si collega al trasmettitore 5G più vicino. Le reti wireless fisse 5G possono offrire le stesse velocità, connettività e affidabilità delle connessioni in fibra o via cavo a una frazione del costo.

Secondo un recente blog della Banca Mondiale, fornire connettività Internet, e in particolare l'accesso wireless, aiuta a sollevare milioni di persone dalla povertà ogni anno. Una tecnologia 5G in grado di offrire gli stessi vantaggi a un costo molto inferiore a milioni di persone potrebbe essere un punto di svolta, portando i benefici della connettività Internet alle comunità che ne vivono senza da anni.

Città intelligenti

Forse nessun altro ambiente è destinato a cambiare tanto grazie alla connettività 5G quanto i centri urbani affollati dove il traffico pedonale e automobilistico ha portato a lungo alla congestione, all'inquinamento atmosferico e acustico. Il 5G sta già aiutando le città a migliorare il flusso del traffico e la qualità dell'aria con sensori connessi tramite l'IoT, ma il futuro probabilmente porterà molta più innovazione in questo spazio.

Una delle aree principali in cui le città intelligenti possono utilizzare maggiormente il 5G è nelle sue funzionalità AI. Attualmente, sono in fase di test programmi che vedrebbero l'AI abilitata al 5G aiutare in tutto, dalla gestione più intelligente dell'energia all'instradamento delle chiamate al 911. A Vienna, WienBot, un AI chatbot (link esterno a ibm.com), aiuta gli utenti a risolvere problemi semplici come trovare la fontanella più vicina o un posto dove cenare e anche compiti complessi come il rinnovo del passaporto e l'ottenimento dei visti di viaggio.

Edge computing e AI

Infine, l'edge computing, un framework informatico che si basa fortemente sul 5G per eseguire calcoli più vicini alle fonti di dati, è pronto ad aiutare le aziende a ottenere un controllo senza precedenti sui propri dati ed estrarre insight ancora più velocemente di quanto non facciano già. Un'area in cui l'edge computing è particolarmente ben posizionato per la crescita è il cloud computing, in cui l'AI richiede grandi quantità di energia per gestire i dati che ha il compito di analizzare. In questo caso, la connettività e l'affidabilità del 5G sono fondamentali per realizzare valore per l'azienda. Ad esempio, l'invio di dati da un punto all'altro in una chat o in un'applicazione di finanza personale richiede potenza e risorse aggiuntive che non sono necessarie se i dati vengono analizzati all'origine.

Presto, è possibile che l'edge computing renda l'analisi AI in tempo reale di grandi volumi di dati una realtà per qualsiasi cosa, dalle app per il fitness e la salute ai veicoli gestiti a distanza come satelliti e droni. Dato il suo potenziale, l'utilizzo dell'edge computing abilitato al 5G sta rapidamente diventando lo standard per il trattamento dei dati aziendali. Secondo questo white paper di Gartner (link esterno a ibm.com), entro il 2025 il 75% dei dati aziendali verrà elaborato all'edge (rispetto al solo 10% di oggi).