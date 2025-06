Le soluzioni di storage mainframe IBM per IBM Z e LinuxONE offrono affidabilità, scalabilità e sicurezza senza precedenti per i workload più impegnativi. Progettati per gestire enormi volumi di dati con prestazioni eccezionali, i nostri sistemi di storage garantiscono il corretto funzionamento dell'azienda, anche in caso di rapida crescita e transazioni complesse.

Una soluzione integrata di archiviazione su mainframe offre un'esperienza cloud-native con crittografia ovunque, cyber resilience, disponibilità sempre attiva e implementazione flessibile ad aziende di tutte le dimensioni.