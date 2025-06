IBM® Storage for Red Hat® OpenShift® consente ai team di creare un ambiente di cloud ibrido on-premise solido e agile attraverso l'unificazione dello storage tradizionale e nei container e rendendo possibile una più facile implementazione di architetture di microservizi di espansione di classe enterprise. IBM supporta CSI per le famiglie di storage a blocchi e file per migliorare l'utilizzo dei container in ambienti Kubernetes. Red Hat OpenShift supporta le architetture a elaborazione multipla, tra cui IBM Power® e IBM Z®.