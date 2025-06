Le aziende si stanno rapidamente spostando verso modelli di cloud ibrido per diventare più efficienti e garantire una migliore esperienza del cliente. La complessità delle applicazioni e delle infrastrutture esistenti può rappresentare una sfida per questo impegno, con complicazioni che spaziano da più piattaforme cloud alla rapida crescita dei carichi di lavoro containerizzati.



Ecco perché IBM Storage semplifica e consolida gli ambienti multicloud e multiapp, offrendo funzionalità di storage di livello aziendale ad alte prestazioni che sono progettate per i moderni data lake.