IBM Storage System Utility: per le opzioni hardware a consumo, IBM offre la flessibilità di scegliere tra un impegno a lungo o a breve termine. L'opzione Storage Subscription è la scelta ideale per i clienti che prediligono abbonamenti a breve termine. Questa opzione prevede un impegno minimo di appena 12 mesi, che possono essere estesi fino a un massimo di 48. L'abbonamento può essere disdettato in qualunque momento. È la soluzione ideale per provider di servizi gestiti (MSP)/cloud e aziende di medie e grandi dimensioni che desiderano creare un'utility in-house. Combinando IBM LinuxONE e lo storage IBM, i clienti hanno l'opportunità di noleggiare una soluzione compute-to-capacity completa, con tariffazione proporzionale alla crescita.



IBM Software Utility: licenza perpetua e mensile. È possibile scegliere tra l'opzione con pagamento anticipato, indicata per aspettative di capacità a lungo termine, oppure optare per un impegno a breve termine e pagare mensilmente.