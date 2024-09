Portare i servizi dati negli ambienti container con una soluzione di storage flessibile e definita dal software per il cloud ibrido. IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks offre la potenza combinata dell'open source con i servizi dati Red Hat e le pluripremiate offerte di storage definite dal software di IBM, progettate per semplificare l'implementazione delle soluzioni IBM Cloud Pak e consentire una base di storage affidabile ed efficiente in tutto il cloud ibrido.