Le aziende sfruttano la replica dei dati per gestire in modo efficiente la crescita dei dati con un'integrazione e una sincronizzazione di dati attendibili. Consente l'utilizzo di informazioni in tempo reale per DataOps arricchendo i sistemi di big data e le applicazioni mobili, acquisendo anche i dati che cambiano continuamente.

Il portfolio IBM di replica dei dati supporta un volume elevato di dati con latenza molto bassa; la soluzione risulta quindi ideale per la distribuzione multisito dei carichi di lavoro e la disponibilità continua — nel data center, in ambienti on-premise o sul cloud. Questo solido supporto per le origini, le destinazioni e le piattaforme garantisce che i dati giusti siano disponibili nei data lake, nei data warehouse, nei data mart e nelle soluzioni punto d'impatto, consentendo al tempo stesso un utilizzo ottimale delle risorse e un ROI rapido.