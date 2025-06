L'analytics dei big data consiste nell'utilizzare tecniche analitiche avanzate su dataset diversificati e di grandi dimensioni, che includono dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati, da origini differenti e di diverse dimensioni, da terabyte a zettabyte.

Cosa sono esattamente i big data? I big data possono essere definiti come dei dataset la cui dimensione o tipologia va oltre la capacità dei database relazionali di acquisire, gestire ed elaborare i dati con bassa latenza. Le caratteristiche dei big data includono il volume elevato, l'alta velocità e la varietà estrema. Le origini di dati stanno diventando sempre più complesse di quelle dei dati tradizionali in quanto sono basate su AI (Artificial Intelligence - Intelligenza Artificiale), dispositivi mobili, social media e IoT (Internet of Things). Ad esempio, i diversi tipi di dati provengono da sensori, dispositivi, apparecchiature audio/video, reti, file di log, applicazioni transazionali, web e social media, la maggior parte dei quali vengono generati in tempo reale e su vastissima scala.

In definitiva, con l'analytics dei big data è possibile favorire un processo decisionale migliore e più veloce, modellare e prevedere i risultati futuri e migliorare la business intelligence. Quando crei la tua soluzione per i big data, prendi in considerazione il software open source come Apache Hadoop, Apache Spark e l'intero ecosistema Hadoop come strumenti flessibili ed economici per lo storage e l'elaborazione dei dati, progettati per gestire il volume di dati che viene generato oggi.