Ogni anno, IBM annuncia centinaia di nuove versioni del software, ognuna più potente, robusta e sicura della precedente. Molte sono integrate con AI e funzionalità pronte per il cloud, e tutte sono protette da un'assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

È probabile che molte di queste versioni offrano nuove funzionalità e miglioramenti che puoi usare per:

ridurre i costi di acquisizione del software

migliorare prestazioni, produttività e sicurezza

utilizzare al meglio l'AI integrata per ottenere migliori insight e risultati

accelerare la modernizzazione

Utilizza i benefici attivi di IBM Software Subscription & Support per rimanere aggiornato e massimizzare il ritorno sul tuo investimento in S&S.