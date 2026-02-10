Scopri le novità e le opzioni disponibili per il download con S&S

Un design geometrico blu e nero con effetto 3D.

    Scopri le novità

    Ogni anno, IBM annuncia centinaia di nuove versioni del software, ognuna più potente, robusta e sicura della precedente. Molte sono integrate con AI e funzionalità pronte per il cloud, e tutte sono protette da un'assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

    È probabile che molte di queste versioni offrano nuove funzionalità e miglioramenti che puoi usare per:

    • ridurre i costi di acquisizione del software
    • migliorare prestazioni, produttività e sicurezza
    • utilizzare al meglio l'AI integrata per ottenere migliori insight e risultati
    • accelerare la modernizzazione

    Vai a Annunci IBM. Abbonati per ricevere notifiche via e-mail quotidianamente o settimanalmente. Scegli tu. Una volta attivato l'abbonamento, puoi aggiornare le tue preferenze di notifica in qualsiasi momento.

    Utilizza i benefici attivi di IBM Software Subscription & Support per rimanere aggiornato e massimizzare il ritorno sul tuo investimento in S&S. 

    Scarica i VRM più recenti

    Scarica l'ultima versione o release del software autorizzato per rendere i tuoi investimenti software a prova di futuro.

    Accedi a Passport Advantage Onlineper scaricare nuove versioni e release del tuo software IBM.

