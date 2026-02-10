Scarica il software e richiedi i contenuti multimediali

Acquistare un software IBM è la scelta giusta, la scelta migliore per la tua azienda.
Assicurati che rimanga la scelta giusta anno dopo anno rinnovando e utilizzando i benefici di IBM Software Subscription and Support per eseguire l'aggiornamento alle versioni più recenti del software IBM non appena vengono rilasciate.
Accedi al tuo sito PAO e seleziona Scarica il software dal
Se sei responsabile dei download del software per il tuo sito, avrai bisogno di
Vai su Passport Advantage Online per i clienti per imparare come richiedere l'accesso a PAO.
Come puoi vedere, l'esperienza di download del software ti offre due pannelli di navigazione.
Il pannello a sinistra ti consente di:
Il pannello a destra serve a scaricare il software
Cerca per nome del prodotto, descrizione, numero di parte o scorri l'elenco dei software a cui hai diritto per individuare e selezionare un prodotto specifico.
Note:
Passa il mouse su un prodotto, in questo caso IBM App Connect Enterprise e clicca
Nella schermata Mostra altri risultati, fai clic su "Continua"
Verifica le specifiche di download e, se necessario, apporta le apposite modifiche
Scorri fino al riepilogo del download e, quando sei pronto, clicca su Procedi con il download.
Scegli il metodo di download e accetta i termini e le condizioni.
Clicca su Download. I download si avvieranno in una nuova scheda, pertanto potrebbe essere necessario abilitare i pop-up.
Dalla pagina di download del software,