Scarica il software e richiedi i contenuti multimediali

Un design geometrico blu e nero con effetto 3D.

Scopri la comodità di scaricare il software IBM a cui hai diritto.
Accedi per scaricare il software

Panoramica

Acquistare un software IBM è la scelta giusta, la scelta migliore per la tua azienda.

Assicurati che rimanga la scelta giusta anno dopo anno rinnovando e utilizzando i benefici di IBM Software Subscription and Support per eseguire l'aggiornamento alle versioni più recenti del software IBM non appena vengono rilasciate.

Guida all'esperienza di download del software

Accedi

Accedi al tuo sito PAO e seleziona Scarica il software dal

  1. Menu in alto
  2. Riquadro Trova o
  3. Elenco dei Link rapidi

Se sei responsabile dei download del software per il tuo sito, avrai bisogno di

  • un ID IBM e una password
  • accedi al tuo sito Passport Advantage Online (PAO)
  • autorizzazione del contatto principale o del contatto secondario del sito per scaricare il software e
  • copertura attiva di IBM Software Subscription and Support

Vai su Passport Advantage Online per i clienti per imparare come richiedere l'accesso a PAO.

Download del software

Come puoi vedere, l'esperienza di download del software ti offre due pannelli di navigazione.

Il pannello a sinistra ti consente di:

  • Vai alla home page del programma Passport Online
  • Iscriverti per ricevere aggiornamenti e notifiche
  • Vai a Fix Central
  • Contatta eCare
  • Visita IBM Support
  • Accedere ai dati di utilizzo del software
  • Richiedere i contenuti multimediali

Il pannello a destra serve a scaricare il software

Ricerca

Cerca per nome del prodotto, descrizione, numero di parte o scorri l'elenco dei software a cui hai diritto per individuare e selezionare un prodotto specifico.

Note:

  • alcuni prodotti non possono essere scaricati da PAO
  • Il software container è indicato da un'icona a destra del nome del prodotto, che ti permette di
    • Visualizzare gli ordini che puoi collegare al tuo account Red Hat
    • Opzioni di installazione e download del container
    • Chiave di accesso attiva per accedere al registro delle immagini e recuperare uno o tutti i software container di tua proprietà

Passa il mouse su un prodotto, in questo caso IBM App Connect Enterprise e clicca

  1. La freccia verso il basso per visualizzare un elenco di eAssembly
  2. "Mostra altro" per continuare

Nella schermata Mostra altri risultati, fai clic su "Continua"

Verifica le specifiche di download e, se necessario, apporta le apposite modifiche

Procedi con il download

Scorri fino al riepilogo del download e, quando sei pronto, clicca su Procedi con il download.

Scegli il metodo di download e accetta i termini e le condizioni.

 Clicca su Download. I download si avvieranno in una nuova scheda, pertanto potrebbe essere necessario abilitare i pop-up.

Dalla pagina di download del software,

  • Seleziona il link "Richiedi file multimediali" nel riquadro di navigazione a sinistra
  • Seleziona il numero del tuo contratto Passport Advantage dal menu a discesa e fai clic su "Continua"
  • Qui puoi cercare per Parte # o Descrizione della parte oppure consultare i software a cui hai diritto
  • Seleziona i contenuti multimediali che desideri ordinare
  • Accetta i Termini e le condizioni
  • Fai clic su "Aggiungi al carrello"
  • Quando sei pronto, puoi procedere all'acquisto o salvarlo nel carrello.

Risorse

