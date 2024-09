Questi esempi mostrano cosa è possibile ottenere quando la RPA viene implementata come parte di una strategia guidata dal business che richiede tempo per analizzare i processi e identificare gli ambiti in cui l'automazione può essere più efficace.

Ma per circa la metà delle organizzazioni che hanno adottato la RPA, i risultati non sono stati così eccezionali.⁴ O la RPA non ha fornito il ROI previsto, oppure i primi successi non si sono trasformati in un'ottimizzazione continua a livello aziendale.

A volte, questo può essere interpretato come un problema del software. Ma in quasi tutti i casi, il problema non riguarda tanto la soluzione RPA quanto il modo in cui viene implementata.

In particolare, le basse barriere all'ingresso della RPA fanno sì che venga spesso implementata all'interno di un singolo reparto, per automatizzare attività specifiche che impegnano il tempo dei dipendenti o che sembrano causare rallentamenti e inefficienze.

Ad esempio, immagina un'organizzazione che ha ricevuto reclami dai fornitori in merito ai ritardi di pagamento. Il tempo impiegato a digitare manualmente i dati delle fatture cartacee sembra essere un problema, quindi il dipartimento finanziario utilizza la RPA per creare un bot che analizza le fatture e inserisce i dettagli nel sistema finanziario SaaS.

Il bot funziona bene, ma i tempi di lead-to-pay (P2P) non sembrano migliorare. Alla fine, la persona che ha costruito il bot se ne va. Nessun altro sa come mantenerlo aggiornato, quindi quando il fornitore SaaS aggiorna nuovamente il sistema finanziario, il bot smette di funzionare.