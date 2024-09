Nella ricerca di opportunità per automatizzare i processi aziendali, Credigy si è sforzata di capire come collegare l'automazione di un determinato processo aziendale a un altro processo aziendale. "Man mano che le automazioni vengono implementate in modo intelligente e sono 'collegabili'", afferma Adams, "cresceranno gradualmente fino a diventare processi completamente automatizzati end-to-end".

"Lungo il percorso verso l'RPA, il nostro obiettivo strategico è stato determinare quali processi aziendali potessero trarre vantaggio dall'automazione", afferma Rebecca Sims, Senior Business Systems Analyst presso Credigy. "Abbiamo iniziato con i risultati rapidi in modo da poter espandere la nostra esperienza di automazione determinando dove ci aiuterà maggiormente a ottenere un vantaggio strategico utilizzando l'RPA".

In collaborazione con i consulenti RPA, Credigy ha stabilito le priorità dei processi aziendali che avrebbero tratto maggiori benefici dall'automazione. "Lo scopo dei consulenti era insegnare le best practice ai nostri sviluppatori e prepararci per un successo a lungo termine", afferma Sims. "Hanno effettuato revisioni del codice e ci hanno mostrato i modi migliori per procedere all'automazione."

"I consulenti ci hanno aiutato a scoprire i processi più indicati per l'automazione", afferma Adams. “Ad esempio, se facciamo qualcosa una volta al mese e ci vogliono solo cinque minuti per farlo, non ha senso investire sforzi nello sviluppo di quel processo”.

Ogni anno, Credigy elabora migliaia di file di dati ricevuti tramite e-mail o un sito SFTP. A causa del grande volume di dati in entrata per l'analisi e la valutazione, una delle prime aree di interesse è stata la gestione del trasferimento dei dati e dei file, un compito laborioso e che richiede molto tempo. Prima di spostare i file, i dipendenti li identificavano e li aprivano manualmente per convalidare le informazioni. Successivamente, rinominavano i documenti secondo convenzioni di etichettatura uniformi. L'ultimo passaggio era accedere al repository corretto per salvare i documenti.

"Invece di chiedere ai dipendenti di monitorare le origini dati, disponiamo di un robot che li controlla periodicamente e li nomina secondo una convenzione di denominazione definita e sposta i file in posizioni da cui possono essere presi ed elaborati nei nostri sistemi interni", afferma Sims. "In questo modo abbiamo una buona e accurata comprensione dello stato del conto in modo e possiamo prendere decisioni informate."

Un'altra opportunità di automazione riguardava le modalità di elaborazione delle fatture dei fornitori da parte di Credigy. "Abbiamo analizzato i fornitori che inviavano regolarmente le fatture e abbiamo deciso di automatizzare il processo nel nostro sistema di elaborazione delle fatture", afferma Sims. "Il team finanziario può inoltrare le fatture allegate tramite e-mail al robot RPA e la fattura viene creata automaticamente".

Al momento, Credigy elabora automaticamente le fatture di 22 fornitori. L'obiettivo finale è automatizzare completamente l'elaborazione delle fatture quando il framework di automazione sarà completamente sviluppato.

La due diligence, ovvero la revisione dei documenti relativi all'acquisto e alla vendita di asset finanziari, era un'altra attività estremamente laboriosa che si prestava all'automazione. In molti casi, i documenti venivano scaricati da siti di terze parti e includevano i record di migliaia di account alla volta. Credigy ha implementato processi automatizzati per eseguire la scansione dei documenti in base all'account e inserire i dati in un file Microsoft Excel per il reporting e il processo decisionale.

"Ad esempio, se stiamo potenzialmente acquistando un portafoglio di 10.000 prestiti al consumo, parte della due diligence consiste nel rivedere i file del prestito per assicurarsi che la documentazione originale relativa al prestito sia presente e conforme ai requisiti di legge", afferma Adams.

“In precedenza questo lavoro, che spesso ha scadenze brevi e richiede molto tempo, sarebbe stato svolto da persone. Ma ora, grazie all'RPA stiamo eseguendo revisioni di due diligence automatizzate al 100% per alcune operazioni, e per noi è una grande vittoria. La possibilità di portare a termine il processo di due diligence in tempi più brevi ci permette di stabilire quali questioni devono essere affrontate e se l'operazione è effettivamente vantaggiosa sia per noi che per la nostra potenziale controparte. Riduce al minimo il tempo dedicato a operazioni dall'esito incerto, aiutando noi e i nostri business partner a concentrarci su opportunità valide per tutti i soggetti coinvolti”.

Per assicurarsi che Credigy tragga il massimo valore a lungo termine dal suo investimento nell'RPA, l'azienda sta sviluppando il framework di un centro di eccellenza RPA permanente. "Alcune aziende iniziano a utilizzare il software RPA e, un anno dopo, magari hanno 20-30 robot", afferma Adams. "Poi salta fuori qualcuno che chiede: "Cosa fa questo robot?" e nessuno conosce le regole. Ci assicureremo che i nostri processi siano ben documentati e renderemo disponibili i metadati in modo da poter pensare a come ogni processo si inserisce in processi più ampi da qui in avanti".