Non ci è voluto molto perché Cobmax vedesse i benefici dell'RPA. I bot hanno fatto risparmiare così tanto tempo all'azienda che è stata in grado di ridurre le operazioni di back-office del 50%. I dipendenti hanno utilizzato il tempo risparmiato per apprendere nuove competenze e contribuire a Cobmax in altri modi. Alcuni sono passati alle vendite o al supporto clienti. Altri hanno avuto l'opportunità di mettere a frutto la propria formazione e sono stati promossi in aree strategiche come marketing e IT.

Anche i clienti Cobmax ne hanno beneficiato. Gli errori sono diminuiti in modo significativo nei report dei clienti. Spostando più persone presso il centro vendite, il personale ha potuto gestire più chiamate a un ritmo più rapido, con conseguente aumento della soddisfazione del cliente. "Ad esempio, l'esecuzione delle richieste di report dei clienti richiedeva due o tre giorni", afferma Voltan. "Ora questi report richiedono un giorno. Pertanto, stiamo consegnando più velocemente e in modo più prevedibile rispetto al passato, con meno grattacapi per i nostri clienti."

Per Voltan, è stato anche interessante vedere come l'atteggiamento dei dipendenti di Cobmax si è evoluto attraverso l'implementazione. "All'inizio il personale era molto preoccupato quando ha saputo dei bot", spiega. "Molti pensavano di perdere il lavoro. Anche dopo la formazione presso IBM, il personale era dubbioso. Si sono chiesti come un bot potesse leggere e interpretare le informazioni. Pensavano che i bot non sarebbero mai stati in grado di svolgere il loro lavoro."

Oggi, il personale vede tutti i benefici dell'RPA. "Quando guardano un nuovo processo, iniziano subito a chiedersi come possiamo automatizzarlo", continua Voltan. "I nostri dipendenti ora vedono che la tecnologia può effettivamente migliorare le relazioni e rendere il loro lavoro più divertente."

L'insorgere della pandemia COVID-19 ha inoltre dimostrato quanto sia importante automatizzare i processi. "Siamo stati in grado di rispondere rapidamente alla pandemia", ricorda Voltan. "Nel giro di cinque giorni, più di 300 dipendenti hanno lavorato in sicurezza da casa. E ci aiuta a rimanere in contatto."

Quando Cobmax ha stipulato il primo contratto con IBM, il management pensava che sarebbe stato per un solo compito. Ma i loro occhi si sono aperti non appena i bot hanno iniziato a funzionare. Si sono resi conto che l'automazione poteva aiutare diverse aree dell'azienda a lavorare più velocemente e a risparmiare denaro.

"Quando abbiamo iniziato, IBM ha sviluppato tutti i processi per i bot", spiega Voltan. "Ma quando il management ha visto il numero di possibili progetti per l'RPA, abbiamo deciso di formare un team interno per gestire tutto. Oggi abbiamo un team di cinque sviluppatori, un technical leader e io. Naturalmente, IBM continua a fornirci supporto e formazione ogni volta che ne abbiamo bisogno."

Il management di Cobmax è entusiasta del futuro e della collaborazione con IBM. "Con l'aiuto di IBM, non vediamo l'ora di introdurre una tecnologia ancora più innovativa", afferma Voltan. "Ora, l'unica domanda è: fino a dove ci porterà?"

Nota: il cliente descritto in questo case study ha inizialmente collaborato con WDG Soluções Em Sistemas E Automação De Proces LTDA, che ha iniziato a operare come IBM il 1° gennaio 2021. I prodotti WDG in questo case study, WDG Studio e WDG RPA, sono ora rispettivamente noti come IBM RPA Studio e IBM RPA Solution.