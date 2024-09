Se mai c’è stato un momento in cui l’automazione aziendale potesse dimostrare il proprio valore, quel momento è adesso.

In tutti i settori, le organizzazioni sono alle prese con sfide che vanno dall'aumento dell'inflazione alla carenza di personale e all'insoddisfazione dei dipendenti. Con l'aumento dei costi e la riduzione della forza lavoro, la Robotic Process Automation (RPA) permette di ottenere di più con meno risorse, aumentando la produttività, velocizzando i processi e consentendo ai dipendenti di talento di concentrarsi sulle attività che amano.

Almeno, questo è lo scenario ideale. Ma in realtà, secondo EY, tra il 30 e il 50% dei progetti RPA falliscono.¹ I bot software possono portare rapidi successi in piccoli settori dell'azienda, ma non il tipo di ottimizzazione continua a livello aziendale di cui le organizzazioni hanno bisogno per affrontare le sfide attuali e restare competitive anche in futuro.

I Senior Leader potrebbero sentirsi a corto di idee. Se l'RPA non è la risposta, cosa lo è?

L'RPA è ancora la risposta, soprattutto se utilizzata insieme al process mining

La verità è che l'RPA è la risposta, ma non presa singolarmente. Il massimo vantaggio si ottiene quando l'RPA viene implementata in un approccio a due fasi con un altro potente strumento software: il process mining.

Insieme, process mining e RPA possono generare milioni di dollari di valore nascosto, non una tantum, ma in maniera continua. Questo documento mostra come funzionano, come le organizzazioni ne traggono vantaggio e come potete iniziare rapidamente, e scalare, con il process mining e l'RPA nella vostra azienda.