Le numerose sfide che le organizzazioni devono affrontare attualmente rendono l'automazione più urgente che mai. Ma l'automazione deve essere eseguita nel modo giusto per fornire risultati trasformativi e sostenibili a lungo termine.

Sebbene l'RPA da sola possa garantire importanti risparmi sui costi e incrementi di efficienza, il vero valore strategico viene sbloccato quando viene utilizzata insieme al Process Mining. Insieme, questa "coppia di potenza dell'automazione" è in grado di identificare su base continua le inefficienze nascoste in tutta l'organizzazione e di automatizzare, ogni volta, le attività giuste nel modo giusto per ottenere il massimo ROI.