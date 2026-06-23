IBM Z Cyber Vault aiuta le aziende a proteggere i propri sistemi aziendali più critici fornendo un framework intelligente per la cyber resilience progettato per scenari di minaccia moderni. Grazie a backup immutabili basati su criteri, alla convalida automatizzata e al rilevamento integrato delle minacce, consente l'identificazione tempestiva degli eventi informatici e garantisce punti di ripristino integri e affidabili. Combinando la protezione assistita dall'IA con funzionalità di recupero isolato e ripristino rapido, le organizzazioni possono minimizzare l'impatto di una violazione dei dati o di un attacco informatico, mantenendo al contempo le operazioni mission-critical in corso.