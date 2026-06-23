Cyber resilience intelligente per IBM Z
Proteggi i tuoi sistemi aziendali mission-critical
IBM Z Cyber Vault aiuta le aziende a proteggere i propri sistemi aziendali più critici fornendo un framework intelligente per la cyber resilience progettato per scenari di minaccia moderni. Grazie a backup immutabili basati su criteri, alla convalida automatizzata e al rilevamento integrato delle minacce, consente l'identificazione tempestiva degli eventi informatici e garantisce punti di ripristino integri e affidabili. Combinando la protezione assistita dall'IA con funzionalità di recupero isolato e ripristino rapido, le organizzazioni possono minimizzare l'impatto di una violazione dei dati o di un attacco informatico, mantenendo al contempo le operazioni mission-critical in corso.
Proteggi la tua azienda con copie immutabili e con validazione proattiva che rilevi i danneggiamenti prima che influiscano sulla produzione, progettati per contribuire a fornire punti di ripristino integri e affidabili.
Riduci al minimo i tempi di inattività e assicurati la continuità delle operazioni aziendali in caso di incidenti informatici. Tutto grazie all'analisi forense e alle opzioni di ripristino selettivo o completo, progettate per ripristinare rapidamente i sistemi senza compromettere la produzione.
Individua tempestivamente gli incidenti informatici grazie al rilevamento delle minacce integrato con l'AI in ambiente di produzione e attiva misure di protezione basate su criteri prestabiliti. Progettato per consentire un contenimento più rapido, preservare punti di ripristino integri e trasformare il ripristino da un approccio reattivo a uno proattivo.
Progettato per le moderne esigenze di cyber recovery
Convalida i punti di recupero attraverso infrastrutture, strutture dati e applicazione in un ambiente IBM Z isolato. Utilizza GDPS LCP Manager e DS8000 Safeguarded Copy per garantire copie pulite e coerenti con le applicazioni prima del recupero.
Avvia una replica isolata per l'analisi della causa principale e il ripristino mirato. Esegui il recupero chirurgico di set di dati specifici o un rollback catastrofico completo utilizzando script GDPS automatizzati e copie protette immutabili.
Crea una replica fisicamente o logicamente isolata dell'ambiente di produzione per consentire lo svolgimento in sicurezza di test di penetrazione ed esercitazioni del red team. Utilizza l'isolamento delle partizioni IBM Z (classificato EAL5) e la segmentazione di rete per prevenire qualsiasi impatto sui sistemi attivi.
Progettato per scenari reali
Proteggi i principali sistemi bancari e di pagamento con copie protette immutabili e convalida automatizzata. Indaga sulla corruzione in un ambiente IBM Z isolato ed esegui il ripristino chirurgico delle tabelle Db2 o il rollback completo per soddisfare la conformità e ridurre al minimo i tempi di inattività.
Salvaguarda i servizi ai cittadini e i workload mission-critical con repliche air-gapped e validazione multilivello. Esegui analisi forensi fuori produzione, poi ripristina solo i set di dati interessati o interi ambienti usando l'automazione GDPS e il nastro offline air gap.
Hub di risorse sui prodotti
Fornisce la tecnologia di copia protetta che è alla base dei backup puntuali e immutabili di IBM Z Cyber Vault. Consente fino a 500 copie coerenti con gli arresti anomali per volume, costituendo la base per il ripristino air-gapped.
IBM z17 offre un ambiente LPAR sicuro e isolato e un sistema di partizionamento certificato EAL5 che rende possibili l'architettura air-gapped, l'analisi forense e le funzionalità di ripristino rapido di Cyber Vault.
Orchestra le operazioni di Vault, inclusi i workflow di cattura, convalida e recupero. GDPS LCP Manager automatizza l'analisi forense e le fasi chirurgiche o catastrofiche di recupero.
Un'offerta software strategica fondamentale per Cyber Vault che non solo aiuta a verificare lo stato di salute delle copia protetta, ma fornisce anche tutte le informazioni e gli strumenti necessari per l'analisi forense e il recupero mirato dei dati.
Progettato per rafforzare il livello di sicurezza complessivo di un'azienda, IBM TDz è uno strumento software basato su AI che può aiutare i clienti a rispettare le normative emergenti, come il Digital Operational Resilience Act (DORA).
Db2 Recovery Expert è una soluzione di backup and recovery basata sullo storage che integra le strutture di replica rapida dei processori di storage con le operazioni di backup and recovery di Db2. Inoltre, ora è possibile ridurre al minimo la perdita di dati in Db2 for z/OS effettuando il ripristino a un punto nel tempo compreso tra backup salvati.
Soluzioni software per la sicurezza e la resilienza mainframe, per una protezione end-to-end.
Abilita le funzionalità di sicurezza avanzate integrate e leader del settore sul tuo sistema mainframe IBM.
Proteggi i dati sensibili dalle minacce future del quantum computing.