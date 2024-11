IBM Threat Detection for z/OS

Progettato per potenziare il livello di sicurezza globale di un'azienda, IBM TDz è uno strumento in grado di aiutare i clienti a rispettare le normative emergenti, come il Digital Operational Resilience Act (DORA). Permette ai Chief Information Security Officer e gli altri decisori di proteggere i propri sistemi IBM Z aggiungendo un altro livello alla loro strategia di difesa approfondita.