Automatizza l'assistenza, il reclutamento, l'onboarding, l'apprendimento e lo sviluppo, la gestione delle prestazioni e la gestione dei dipendenti per il reparto risorse umane con agenti AI che si collegano alle piattaforme di gestione del capitale umano (HCM) e agli strumenti di ticketing. Gli agenti per le risorse umane di IBM watsonx gestiscono richieste come permessi, trasferte di lavoro e attività di reclutamento, in modo automatico e su larga scala.