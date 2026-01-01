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Il Gartner® Magic Quadrant™ for Data Integration riconosce IBM per la sua capacità di supportare integrazioni complesse su scala enterprise, in ambienti on-premise, ibridi e cloud. IBM aiuta le organizzazioni a mantenere il controllo, la flessibilità e la fiducia nei dati, senza imporre migrazioni invasive.
L’IDC MarketScape Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment riconosce IBM per la sua capacità di supportare ambienti di dati ibridi complessi e di aiutare le organizzazioni a semplificare l’integrazione, mantenendo al contempo apertura, governance e valore aziendale.
Il Gartner Magic Quadrant per i sistemi di gestione dei database cloud riconosce IBM per i suoi servizi database cloud affidabili e ad alte prestazioni, che consentono alle aziende di accelerare la modernizzazione e di scalare con sicurezza.
Questo report sottolinea l’importanza dei dati aziendali di alta qualità, accessibili e ben governati, quale base per iniziative AI di successo, delineando le principali sfide e strategie per valorizzare i dati strutturati e non strutturati.
Partecipa ai webinar IBM che offrono prospettive di thought leadership, insight di settore e le applicazioni dei dati e dell’AI nel mondo reale.
Gli agenti AI di successo partono dai dati giusti. Esplora come la qualità dei dati, la governance e l’integrazione influenzano l’affidabilità e i risultati degli agenti AI.
L'agentic AI dipende da dati affidabili ed enterprise-ready. Scopri come preparare, governare e integrare i dati per supportare agenti AI scalabili in tutta l’organizzazione.
Per aiutare le organizzazioni ad andare oltre i progetti pilota di AI, questa sessione esplora come dati affidabili e governati, potenziati da watsonx.data, supportino la creazione di agenti AI scalabili e pronti per la produzione, in grado di generare risultati aziendali misurabili.
Scopri come le piattaforme dati moderne e intelligenti aiutano le organizzazioni a unificare, gestire e valorizzare i dati su larga scala, producendo insight più rapidi, decisioni migliori e benefici aziendali misurabili.
Accedi alla thought leadership di IBM su dati e AI, dalle prospettive strategiche alle applicazioni pratiche.
Esplora come la moderna gestione dei dati cloud supporta AI, analytics e workload aziendali su larga scala, garantendo flessibilità e controllo.
Rendi i dati pronti per l’AI integrando, governando e ottimizzando dati strutturati e non strutturati in ambienti ibridi e multicloud.
Scopri come IBM aiuta le organizzazioni a integrare, governare e valorizzare i dati per supportare strategie di AI, analytics e cloud ibrido, garantendo flessibilità e controllo.
Una breve panoramica su come watsonx.data promuove un accesso scalabile e governato ai dati aziendali. Esplora le principali funzionalità e i benefici attraverso uno scenario dimostrativo pratico.
Scopri le ultime novità su innovazioni di prodotto, riconoscimenti dei clienti e trend in materia di dati, AI e hybrid cloud.
I prodotti IBM sono stati premiati con 23 TrustRadius 2026 Buyer’s Choice Awards (basati interamente su recensioni verificate degli utenti), a testimonianza dell'elevata fiducia e soddisfazione dei clienti in ambito AI, hybrid cloud, dati e analytics, sicurezza e molto altro.
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I veri costi dei dati di scarsa qualità si manifestano spesso a valle, sotto forma di inefficienze, rischi di conformità, perdite di ricavi e opportunità mancate.
Scopri come utilizzare Docling open-source di IBM con Python per convertire i dati non strutturati presenti in un insieme di file scansionati in un formato strutturato.