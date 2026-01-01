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Report degli analisti

Scopri le opinioni di analisti indipendenti che riconoscono le capacità di IBM a livello di dati, AI, software e soluzioni.
Leader nell’integrazione dei dati aziendali, riconosciuto da Gartner

Il Gartner® Magic Quadrant™ for Data Integration riconosce IBM per la sua capacità di supportare integrazioni complesse su scala enterprise, in ambienti on-premise, ibridi e cloud. IBM aiuta le organizzazioni a mantenere il controllo, la flessibilità e la fiducia nei dati, senza imporre migrazioni invasive.

 Accedi al report Promuovere l'integrazione dei dati di livello aziendale: IBM nell'IDC MarketScape

L’IDC MarketScape Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment riconosce IBM per la sua capacità di supportare ambienti di dati ibridi complessi e di aiutare le organizzazioni a semplificare l’integrazione, mantenendo al contempo apertura, governance e valore aziendale.

 Accedi al report Leadership nei sistemi di gestione dei database cloud, riconosciuta da Gartner

Il Gartner Magic Quadrant per i sistemi di gestione dei database cloud riconosce IBM per i suoi servizi database cloud affidabili e ad alte prestazioni, che consentono alle aziende di accelerare la modernizzazione e di scalare con sicurezza.

 Accedi al report Dal caos dei dati alla chiarezza dell’AI: attivare l’AI attraverso dati aziendali di alta qualità

Questo report sottolinea l’importanza dei dati aziendali di alta qualità, accessibili e ben governati, quale base per iniziative AI di successo, delineando le principali sfide e strategie per valorizzare i dati strutturati e non strutturati.

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Webinar

Partecipa ai webinar IBM che offrono prospettive di thought leadership, insight di settore e le applicazioni dei dati e dell’AI nel mondo reale.

 
Gli agenti AI dipendono dai dati: i tuoi sono pronti?

 

   Gli agenti AI di successo partono dai dati giusti. Esplora come la qualità dei dati, la governance e l’integrazione influenzano l’affidabilità e i risultati degli agenti AI.

 Guarda ora Preparare i dati per l’AI, pronti per gli agenti AI scalabili

L'agentic AI dipende da dati affidabili ed enterprise-ready. Scopri come preparare, governare e integrare i dati per supportare agenti AI scalabili in tutta l’organizzazione.

 

 Guarda ora Scalare gli agenti AI per un impatto aziendale reale

Per aiutare le organizzazioni ad andare oltre i progetti pilota di AI, questa sessione esplora come dati affidabili e governati, potenziati da watsonx.data, supportino la creazione di agenti AI scalabili e pronti per la produzione, in grado di generare risultati aziendali misurabili.

 Guarda ora Dalla strategia dei dati all’impatto dell’AI

Scopri come le piattaforme dati moderne e intelligenti aiutano le organizzazioni a unificare, gestire e valorizzare i dati su larga scala, producendo insight più rapidi, decisioni migliori e benefici aziendali misurabili.

 Guarda ora

Guide

Accedi alla thought leadership di IBM su dati e AI, dalle prospettive strategiche alle applicazioni pratiche.
L'AI è valida solo con dati validi

Esplora come la moderna gestione dei dati cloud supporta AI, analytics e workload aziendali su larga scala, garantendo flessibilità e controllo.

 Scarica la guida L'unico data lakehouse ibrido e aperto per l'analytics e l'AI aziendali

Rendi i dati pronti per l’AI integrando, governando e ottimizzando dati strutturati e non strutturati in ambienti ibridi e multicloud.

 Scarica la guida La guida ai dati AI-ready per i leader dei dati

Scopri come IBM aiuta le organizzazioni a integrare, governare e valorizzare i dati per supportare strategie di AI, analytics e cloud ibrido, garantendo flessibilità e controllo.

 Scarica la guida Libera la potenza dell'AI per un'integrazione dei dati ottimale

Una breve panoramica su come watsonx.data promuove un accesso scalabile e governato ai dati aziendali. Esplora le principali funzionalità e i benefici attraverso uno scenario dimostrativo pratico.

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Post sul blog e altro

Scopri le ultime novità su innovazioni di prodotto, riconoscimenti dei clienti e trend in materia di dati, AI e hybrid cloud.
Riconoscimento da parte dei clienti: 23 prodotti IBM premiati da TrustRadius

I prodotti IBM sono stati premiati con 23 TrustRadius 2026 Buyer’s Choice Awards (basati interamente su recensioni verificate degli utenti), a testimonianza dell'elevata fiducia e soddisfazione dei clienti in ambito AI, hybrid cloud, dati e analytics, sicurezza e molto altro.

 Leggi l'annuncio Creazione di una strategia dei dati per l'AI aziendale

Scopri come creare una strategia dati vincente per l’AI enterprise in questo interessante episodio della nostra serie video AI Academy.

 Guarda ora Una minaccia crescente: il vero costo della scarsa qualità dei dati

I veri costi dei dati di scarsa qualità si manifestano spesso a valle, sotto forma di inefficienze, rischi di conformità, perdite di ricavi e opportunità mancate.

 

 Guarda ora Come convertire i dati non strutturati in dati strutturati

Scopri come utilizzare Docling open-source di IBM con Python per convertire i dati non strutturati presenti in un insieme di file scansionati in un formato strutturato.

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È il momento di utilizzare al meglio i tuoi dati per l'AI generativa.

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