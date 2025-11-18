Per qualificarsi per questo riconoscimento, ogni prodotto IBM vincitore ha soddisfatto due benchmark: in primo luogo, almeno 10 recensioni verificate tra il 1° gennaio e il 17 ottobre 2025; e in secondo luogo, il 75% o più dei recensori ha selezionato IBM per le migliori funzionalità, il miglior rapporto qualità-prezzo o la miglior relazione con il cliente.

Quest'ultima, la migliore relazione con il cliente, è la più importante per noi. Si basa su ciò che i clienti pensano e sentono realmente in ogni interazione: dagli impegni di implementazione e vendita alla scelta di affidarsi nuovamente a IBM. Questo è il tipo di feedback che ci motiva a continuare a innovare e ad andare incontro ai clienti ovunque si trovino.