Intelligenza artificiale Automazione IT

23 diverse offerte IBM® vincono il premio Buyer's Choice Award 2026 di Trustradius

Questo premio è una testimonianza della fiducia che i nostri clienti ripongono nelle soluzioni IBM, che riflette il nostro impegno a offrire non solo tecnologie potenti, ma anche un'esperienza del cliente ottimale e affidabile.

Pubblicato il 18 novembre 2025
Colleghi in un ufficio con una persona che presenta e indica uno schermo con un grafico
By Chaitali Pramanik

Ventitré diverse offerte IBM sono state premiate con il Buyer's Choice Award 2026 di TrustRadius, un riconoscimento che riflette la voce dei nostri clienti e il valore che IBM offre ogni giorno.

Il feedback, le indicazioni e il coinvolgimento dei clienti plasmano il nostro modo di innovare, creare e distribuire, garantendo che ogni soluzione IBM offra non solo potenza e prestazioni, ma anche partnership e fiducia.

Cosa serve per ottenere il premio Buyer's Choice

Per qualificarsi per questo riconoscimento, ogni prodotto IBM vincitore ha soddisfatto due benchmark: in primo luogo, almeno 10 recensioni verificate tra il 1° gennaio e il 17 ottobre 2025; e in secondo luogo, il 75% o più dei recensori ha selezionato IBM per le migliori funzionalità, il miglior rapporto qualità-prezzo o la miglior relazione con il cliente.

Quest'ultima, la migliore relazione con il cliente, è la più importante per noi. Si basa su ciò che i clienti pensano e sentono realmente in ogni interazione: dagli impegni di implementazione e vendita alla scelta di affidarsi nuovamente a IBM. Questo è il tipo di feedback che ci motiva a continuare a innovare e ad andare incontro ai clienti ovunque si trovino.

Riconoscimento dei vincitori

Il riconoscimento Buyer's Choice di quest'anno copre un insieme diversificato di offerte IBM, tra AI, automazione, dati e analytics, hybrid cloud e sicurezza, riflettendo quanto siamo profondamente impegnati nell'aiutare le aziende a trasformarsi e prosperare.

Vincitori del Buyer's Choice Award 2026 di TrustRadius

IBM API Connect: API Management

IBM Apptio: Technology business management

IBM Aspera on Cloud: Managed file transfer (MFT)

IBM Cloudability: gestione dei costi del cloud

IBM Cloud Object Storage: Infrastructure-as-a-Service

IBM Cognos Analytics: Business Intelligence (BI)

IBM Db2: database relazionali

IBM Guardium: sicurezza dei database

IBM Instana: observability

IBM Maximo Application Suite: gestione degli asset aziendali

IBM Planning Analytics: Corporate Performance Management (CPM)

IBM SevOne: monitoraggio delle prestazioni di rete

IBM SPSS Statistics: analisi statistiche

IBM Storage FlashSystem: flash array storage aziendale

IBM StreamSets: pipeline di dati

IBM Targetprocess: sviluppo Agile

ibm turbonomic: Cloud Management

IBM Verify: gestione delle identità

IBM watsonx.ai: sviluppo AI

IBM watsonx.data: Data Lakehouse

IBM watsonx Code Assistant: generazione di codice AI

IBM watsonx Orchestrate: builder di agenti AI

IBM webMethods: Integration Platform as a Service (iPaaS)

Grazie ai nostri clienti

Siamo incredibilmente grati per i vostri riconoscimenti e ancora più orgogliosi dei team e dei clienti che li hanno ottenuti. La vostra fiducia e collaborazione alimentano la nostra innovazione e ci ispirano a ridefinire continuamente ciò che è possibile.

Creiamo insieme esperienze più intelligenti e connesse.

Leggi chi sono i vincitori del Buyer's Choice Award 2026 di TrustRadius

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM