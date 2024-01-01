Gateway del modello e personalizzazione del modello

Il modello giusto per le tue esigenze aziendali

Migliora le prestazioni del modello AI

watsonx.ai consente agli sviluppatori di AI e agli ingegneri del machine learning di scegliere tra migliaia di foundation model allo stato dell'arte (SOTA) e quindi di ottimizzare il processo di sviluppo del modello attraverso la personalizzazione e la messa a punto per un caso d'uso specifico.
Esperienza unificata e collaborativa

Consentendo la personalizzazione dei modelli, i team di sviluppo riutilizzano le conoscenze e le competenze tra i vari modelli.
Iterazione rapida

Personalizzazione del modello end-to-end con dati aziendali in poche ore, non mesi
Ottimizzazione dei costi

Dedurre da un modello specializzato più piccolo, non da un modello generico più grande.
Prestazioni del modello

Esegui i modelli in modo più efficiente per ottimizzare le prestazioni e i tempi di esecuzione.
Personalizza i tuoi modelli con questi strumenti Pipeline di data ingestion

Inserisci migliaia di documenti e gestisci pipeline di inserimento complesse come mascheramento, suddivisione in blocchi e filtri. Elabora più formati di documenti da varie fonti di dati, tra cui PDF, PPT, TXT e DOC.

 Gestione della tassonomia

Crea una tassonomia delle conoscenze e delle competenze aziendali sotto forma di struttura ad albero semplice da consultare. IBM watsonx.ai fornirà interfaccia utente, CLI, API e SDK per la generazione della tassonomia.

 Generazione di dati sintetici

Amplifica la tassonomia con la generazione di dati sintetici agentici di InstructLab. IBM watsonx.ai fornirà interfaccia utente, CLI, API e SDK per la generazione di dati sintetici.

 Regolazione dell'allineamento

Allinea il modello con i dati sintetici generati mediante una tecnica di allineamento multifase. IBM watsonx.ai fornirà interfaccia utente, CLI, API e SDK per l'ottimizzazione dell'allineamento.

 Data lineage

Indicizza e recupera i documenti della tua organizzazione in modo efficiente.

 Valutazione del modello

Usa i notebook Python per eseguire benchmark IBM Bluebench e benchmark aperti standard (Loss function, MMLU, MT-Bench e PR-Bench) su modelli preallineati e allineati.

Scegli il tuo modello

Potenzia le applicazioni AI utilizzando la nostra libreria di modelli IBM Granite e di terze parti, ideali per workflow di AI, oppure porta i tuoi foundation model personalizzati sulla piattaforma.

Prossimi passi

Prova watsonx.ai gratuitamente oppure continua con il tuo percorso di scoperta.

