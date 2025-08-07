Modelli open source di OpenAI disponibili su IBM watsonx.ai

Uno dei due modelli, il più grande gpt-oss-120b, è reso disponibile oggi sulla piattaforma watsonx.ai di IBM. IBM ha affermato che il modello può essere distribuito in modo sicuro all'interno dell'infrastruttura aziendale, personalizzato utilizzando dati interni e integrato nei workflow del mondo reale in settori come l'assistenza sanitaria, i servizi finanziari e il supporto legale. Anche il secondo modello, gpt-oss-20b, sarà presto aggiunto alla piattaforma. I team di sviluppo saranno presto in grado di utilizzare questi modelli di watsonx.ai per la creazione di agenti all'interno di watsonx Orchestrate.

IBM watsonx.ai consente alle aziende di sviluppare, implementare e scalare le applicazioni AI in una piattaforma di sviluppo unificata. Offre agli sviluppatori la flessibilità e la possibilità di personalizzare un foundation model, accedere a un'ampia gamma di strumenti precostituiti, personalizzati e open source, utilizzare al meglio i principali framework e utilizzare opzioni di implementazioni ibride per il cloud e on-premise, consentendo una rapida sperimentazione e accelerando il time to value per l'azienda.

La disponibilità di gpt-oss su watsonx.ai aggiunge un'altra opzione a un menu crescente di modelli aperti in hosting sulla piattaforma e aggiungerà maggiore scelta per gli agenti di team building in watsonx Orchestrate. L'offerta agli utenti dell'accesso a modelli aperti di alto livello in watsonx, inclusi modelli di terze parti come Meta e Mistral e Granite di IBM, ha come obiettivo la promozione di una cultura di collaborazione e flessibilità per i clienti che implementano l'AI generativa.