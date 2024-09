Secondo la definizione delle linee guida della Federal Reserve and Office of the Comptroller of the Currency, documento SR Letter 11-7 (link esterno a IBM), un modello è "...un metodo, sistema o approccio quantitativo che applica teorie, tecniche e ipotesi statistiche, economiche, finanziarie o matematiche per trasformare i dati di input in stime quantitative".



Il rischio di modello può verificarsi quando si usa un modello per predire e misurare informazioni quantitative che però il modello esegue in modo inadeguato. Prestazioni del modello inadeguate possono portare a risultati avversi e comportare perdite operative sostanziali. L'implementazione della gestione del rischio di modello in un'architettura delle informazioni moderna è utile per:

Accelerare i tempi per soddisfare la conformità normativa e altri obiettivi di rischio.

Semplificare la convalida dei modelli su più cloud.

Sfruttare modelli e dati in esecuzione praticamente ovunque.