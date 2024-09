TRIRIGA Application Suite di IBM è disponibile con abbonamento e licenza perpetua e con diverse opzioni di distribuzione. La licenza delle funzionalità si basa su una metrica chiamata AppPoint. I clienti acquistano gli AppPoint e li assegnano ai componenti o alle capacità del software che desiderano utilizzare. In questo modo ottengono la massima flessibilità in termini di licenze di prodotto.

Per i clienti che desiderano ottenere una soluzione per la gestione degli spazi (prenotazione di scrivanie e stanze), assistenza e gestione degli ordini di lavoro, o per la pianificazione dei progetti più importanti e la stima delle condizioni delle strutture, il pacchetto TRIRIGA Essentials è un ottimo modo per iniziare. Per le tariffe di altri servizi immobiliari e di gestione delle strutture o per ricevere assistenza per la configurazione di funzionalità quali Real Estate Management, Lease Management, and Sustainability, contatta IBM.