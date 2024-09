Costruito da zero per i workflow aziendali, Randori Recon offre integrazioni bidirezionali con le soluzioni su cui i team di sicurezza del tuo ecosistema di cybersecurity fanno affidamento per portare a termine le operazioni. Senza API o script da gestire, puoi assicurarti che ogni membro del tuo team abbia accesso al punto di vista dell'aggressore collegando Randori Recon con i tuoi strumenti esistenti.



Randori Recon fornisce anche una solida API bidirezionale basata sulle specifiche OpenAPI 3.0 e supporta la generazione di client API in molte lingue, come Python, Ruby, Go, Curl e PHP. È completamente bidirezionale e tutte le azioni che si compiono attraverso l'interfaccia web di Randori Recon possono essere eseguite attraverso l'API.